Ministerio de Ciencias lanza aplicación móvil para informar labor de la Convención Constitucional

Por: Cristián Meza 10 de mayo 2022 · 17:47 hs

El Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y la Convención Constitucional, anunciaron la firma de un acuerdo de colaboración entre ambas instituciones, que establece la difusión de una aplicación móvil para informar la labor desarrollada por el organismo constituyente.

La aplicación gratuita, es la primera app móvil que se lanza durante esta gestión del Gobierno. Sus principales funciones son: visualización de las últimas noticias publicadas en el sitio web de la Convención Constitucional, seguimiento en tiempo real de las votaciones del pleno con el desglose de los votos por constituyentes y un listado con las normas ya aprobadas en el borrador de la nueva Constitución.

Sobre la donación de esta aplicación a la Convención Constitucional, el ministro Flavio Salazar señaló que “lo hacemos con un espíritu republicano, ya que un funcionario nuestro, Ignacio Acuña, vio la posibilidad y se lanzó a esta aplicación y la donó al Estado, al ministerio, y nosotros se la entregamos sin costo a la convención. Lo hacemos, porque pensamos que estamos en un proceso democrático muy importante y nosotros le damos todo el respaldo. Creemos que es muy relevante que la gente esté informada, que podamos decidir claramente respecto a la verdad que está detrás de cada una de las resoluciones y que formemos nuestra opinión en torno a lo que realmente sea escrito”.

Sobre los aspectos técnicos, la autoridad agregó que: “la aplicación se llama Convención Constitucional, tiene el mismo logo que la Convención y se puede bajar en las diversas plataformas. Además, es gratuita y se instala fácilmente. Es muy fácil de manipular, ya que uno puede llegar de manera fácil a revisar la tabla del día, las votaciones, los borradores, quiénes votaron a favor, quiénes en contra. Es una app que servirá para definir qué está haciendo la convención de manera muy transparente, tal como deben ser estos procesos”.

Por su parte, la ex presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, agregó que “esta app pone a disposición de la ciudadanía la información verdadera, objetiva. Creo que la ciencia con su trabajo puede contribuir a la democracia con lo que es verdadero, con lo que es objetivo, porque no podemos nosotros detener este proceso con información que no es veraz o con mentiras. Creo que este software llega en un momento justo, lo vamos a compartir con muchas ganas a toda la ciudadanía para que esté informada, para que sepa el trabajo que estamos realizando y los caminos que se abren con la nueva Constitución”.

La aplicación móvil se puede descargar de manera gratuita en el sistema operativo Android por medio del nombre “Convención Constitucional” y próximamente en iOS.