Ministerio de la Mujer se suma a críticas a spot del Rechazo: "Es preocupante el que se llame a no denunciar"

Por: Cristián Meza 22 de agosto 2022 · 17:45 hs

Antonia Orellana, ministra de la Mujer y Equidad de Género, se sumó a los cuestionamientos al polémico video de la franja del Rechazo donde un supuesto trabajador sexual desestimaba presentar cargos contra el hombre que lo intentó asesinar por “amor”.

Al respecto, la secretaria de Estado puntualizó que "queremos expresar nuestra preocupación por el tono en el debate público desde ayer. Nuestro país ha hecho esfuerzos consistentes desde el año 2013 por aumentar la representación jurídica para la población LGTBIQA+ antes denuncias de agresión, discriminación a partir de la publicación de la Ley Zamudio”.

Para la ministra Orellana dejó en claro que "es una señal preocupante el que se llame a no denunciar, porque precisamente las cifras que manejamos, gracias a las encuestas de la Subsecretaría de Prevención del Delito, es que las personas de la comunidad de la diversidad y disidencia sexual y sexogenérica no se atreven a denunciar por distintos motivos”.

“Por temor a la discriminación, porque no saben que es un delito lo que enfrentan, y nos parece sobre todo que relativizar agresiones tan graves, aunque sean ficcionadas, como una que podría haber terminado en un homicidio, es preocupante”, sentenció.

Por su parte, el diputado CS Gonzalo Winter señaló que denunciara el video, creado por Andino Films, la productora de los hermanos Zegers, por ser una “alegoría de la violencia”.

Y es que el registro, que es una historia de ficción y no un hecho verídico, cuenta la historia de un individuo que ejercía el comercio sexual que fue víctima de un intento de homicidio, pero desistió de denunciar lo sucedido como “un acto de amor”.

“El día del accidente me dispararon con una escopeta. Fue un cliente que me debía plata. Yo le fui a tomar el timbre a su casa. Yo me iba yendo en mi auto y sale este cliente, con su hijo. Ni siquiera sentí el dolor de esos balazos”, señala el protagonista del video.

“Días después un señor de la PDI fue a tomarme testimonio al hospital, pero yo no podía dejar de pensar en el hijo de ese cliente. ¿Qué iba a pasar con ese cabro si además su viejo se va a la cárcel?”, por lo que decidió no denunciar el intento de homcidio.