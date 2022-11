Ministra Ana Lya Uriarte se disculpa con Republicanos por dichos sobre detenidos desaparecidos

Cristián Araya sostuvo que “en nombre de los diputados republicanos afectados por este error de la ministra Ana Lya Uriarte, queremos valorar que la ministra reconociera inmediatamente por un error de desinformación". AGENCIA UNO

La ministra Ana Lya Uriarte se disculpó con los diputados republicanos Cristián Araya y Luis Fernando Sánchez, luego de señalar que lamenta “profundamente que aún tengamos que escuchar palabras como la existencia de supuestos DD.DD", al referirse a la polémica suscitada en la Cámara Baja.

Lo anterior, luego que Araya saliera a explicar sus palabras, indicando que nunca puso en duda la existencia de detenidos desaparecidos, ocurridos en dictadura entre 1973 y 1990, sino que se refirió a “supuestas búsquedas de detenidos desaparecidos”, en referencia los dineros solicitados por la Subsecretaría de Derechos Humanos para ese ítem.

"He querido señalar en este minuto que tuve un error de comprensión respecto de unos dichos de algunos diputados del Partido Republicano respecto de Detenidos Desaparecidos y ejecutados políticos. Para nosotros y con eso me refiero al progresismo y a la izquierda chilena, ese es un tema realmente de una sensibilidad altísima. Mal entendí el hecho de que el diputados del Partido Republicano hubieran negado la existencia de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos porque no fue eso lo que dijeron. Lo que dijeron los diputados del Partido Republicano fue la supuesta búsqueda de detenidos desaparecidos. He querido corregir de inmediato mis dichos, porque no es mi intención imputarle a determinados diputados, a ninguno, dichos que no corresponden a lo que ellos manifestaron", aseveró la secretaria de Estado.

En este sentido, la ministra añadió que “es cierto que los diputados no hicieron referencia a una no existencia de detenidos desaparecidos ni ejecutados políticos. Espero con esto aclarar mis dichos porque creo que corresponde a un ministro o ministra de estado obrar siempre con la verdad y haciendo gala de los hechos como realmente han ocurrido".

Por su parte, el diputado Cristián Araya sostuvo que “en nombre de los diputados republicanos afectados por este error de la ministra Ana Lya Uriarte, queremos valorar que la ministra reconociera inmediatamente por un error de desinformación. Se dejó llevar por la información que circulaba, tergiversada por parte del Partido Comunista de que nosotros habíamos negado la existencia de detenidos desaparecidos”.

“El Partido Republicano está absolutamente comprometido con los Derechos Humanos y eso exige que seamos muy claros a la hora de hablar en esta temática. Pero también significa que vamos a cuidar de forma muy meticulosa el uso de los recursos económicos, especialmente con materias tan sensibles”, añadió el legislador.