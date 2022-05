Ministra Jeanette Vega reabre polémica por "presos políticos"

La ministra se retractó de sus dichos en Twitter. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 16 de mayo 2022 · 09:02 hs

La ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, reabrió el debate por la supuesta existencia de “presos políticos” en el país, en un tema que había complicado al Gobierno en medio del debate por el indulto a los presos del estallido social y la situación de la macrozona sur.

Durante su participación en el programa Tolerancia Cero de CNN Chile, la secretaria de Estado fue consultada sobre el tema, señalando que “existen los presos políticos, sin duda, y puedo poner ejemplos: los chicos que están en este momento en prisión preventiva desde el estallido, que llevan incluso algunos dos años, si no son presos políticos, ¿Qué son? Porque en la práctica no han sido enjuiciados”.

Vega reforzó su postura y manifestó que “efectivamente nosotros tenemos presos políticos y no todos, pero algunos de los presos que tienen que ver con pueblos originarios, son básicamente presos políticos. No vamos a dar nombres, no es el momento, pero hay personas que han sido encarceladas fundamentalmente por defender su derecho a la restitución de tierras”.

Sobre los presos del estallido, la ministra dijo que “lo que pasa es que aquí entramos en un terreno más pedregoso. La justicia tiene que hacer su labor, pero parte de esa labor es efectivamente que las personas sean juzgadas, no puedes tener a una persona dos años sin que sea juzgada porque eso atenta contra el derecho de una persona a ser juzgada y estar en libertad”.

Vega se desdice en Twitter

La autoridad tomó cuenta de las reacciones que generaron sus dichos y un par de horas después, en un mensaje en su cuenta de Twitter, se terminó retractando.

“Hay personas presas por delitos cometidos en contexto político, pero eso no es lo mismo que haya personas presas por sus ideas. En ese sentido no cabe hoy hablar de presos políticos. Debí diferenciar y evitar mal entendido”, escribió.

Las diferencias en el Gobierno de Boric por los “presos políticos”

La supuesta existencia de “presos políticos” en Chile ha dejado en evidencia algunas diferencias en el Gobierno, especialmente por luego que la ministra del Interior, Izkia Siches, usara este concepto tras su accidentada visita a la región de La Araucanía a mediados de marzo.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, fue enfático en señalar que los comuneros mapuche encarcelados son personas que “están condenadas por algún delito han sido condenadas por nuestro sistema judicial, y por lo tanto, están condenadas por el delito que está tipificado en el Código Penal. Desde esa perspectiva no son presos políticos”.

El Ejecutivo se volvió a contradecir en el tema luego que el ministro Secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson, planteara que "han existido persecuciones muchas veces (de) prisión política por algunos que han sido, derechamente, confirmados como montajes en el pasado”, poniendo como ejemplo el caso de la machi Francisca Linconao.

Cómo la vocera Vallejo zanjó el tema

La ministra vocera del Gobierno, Camila Vallejo, debió zanjar el problema y entregar la postura oficial de la administración de Gabriel Boric.

La ex diputada PC dio la razón a la visión de Manuel Monsalve, señalando que “lo que ha dicho el subsecretario es de toda lógica: respecto al sistema judicial, ese calificativo no aplica. Pero acá tenemos, desde el punto de vista político, un problema que es mucho más complejo. Estamos buscando darle una respuesta integral y compleja a un problema que es complejo”.

En ese sentido, la autoridad explicó que "hay reivindicaciones de los pueblos originarios y desconfianza respecto del tema judicial porque han habido situaciones de presos políticos. El caso de la Machi Linconao es real".

"Lo único que pido es tratar de no restringirnos a titulares porque eso no va a solucionar el problema de desconfianzas que tenemos. El subsecretario se refirió a una mirada judicial y el resto lo vamos a enfrentar con diálogo", complementó.

Lo que dijo Human Rights Watch

Human Rights Watch (HRW), una reconocida ONG de investigación y defensa de los derechos humanos, descartó la existencia de presos políticos, especialmente en el caso de los detenidos por hechos ocurridos durante el estallido social.

En agosto de 2021 el entonces director para las Américas del organismo, José Miguel Vivanco, “no -hay presos políticos-, de eso no cabe duda alguna”.

“Es un tema que se ha tratado hasta la saciedad, yo he tenido la posibilidad de pronunciarme. La categoría de presos políticos es muy específica, no cualquiera puede ser preso político”, continuó.

El abogado profundizó en sus dichos y aclaró que “los presos políticos se dan típicamente en sistemas totalitarios donde las personas son perseguidas por sus ideas, opinión y opciones religiosas, sobre esas bases se construye un expediente para reprimirlos y perseguirlos”.

Vivanco precisó que “en Chile hay un problema en relación con la prisión preventiva, como lo hay también en el resto de América Latina”, ya que, “se abusa del principio de la prisión preventiva”.