Ministra Jeanette Vega vuelve a complicar al Gobierno tras reflotar concepto de “Wallmapu”

Por: Rafael Carneiro 25 de Abril 2022 · 15:31 hs

Este domingo, durante una entrevista al programa “Pauta Livre”, de La Red, la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, afirmó que se siente incómoda con el término “Macrozona Sur” para referirse a la región y prefiere llamarla de “Wallmapu”.

“Yo me siento cómoda con Wallmapu porque esa es la denominación de toda la tierra que tiene que ver con un territorio que no tiene la misma connotación…”, explicó.

Consultada si ella no va a usar el término “Macrozona Sur” ya que hace parte del gobierno y es así es como él se refiere a la región, la ministra dijo que no sabe: “Yo creo que no hay una definición. Lo que estamos diciendo es Wallmapu, Macrozona Sur, La Araucanía…”

Vega también estuvo de acuerdo con uno de los conductores, quien dijo que Macrozona Sur suena como algo guerrero, bélico. “Yo reitero que me siento cómoda con Wallmapu, independiente, efectivamente, que Wallmapu se extienda a otros países, pero hay una parte de que es chilena, que está en territorio chileno y para mí ese nombre es el que deberíamos utilizarlo”, agregó.

Durante otro momento de la entrevista, la ministra mostró preocupación por la situación de pobreza que viven algunos pueblos indígenas viven.

“Nos reunimos con muchas comunidades, con muchos loncos, con los empresarios, todos alcaldes, alcaldes mapuches, hicimos la coordinación interministerial para empezar el gobierno en terreno y uno se da cuente que este problema es un problema tremendamente profundo. Son 200 años. Y hay un tema de fondo aquí que es la definición si somos o no somos un país en el que coexisten distintas naciones. Y esa definición de fondo de alguna manera marca todo lo posterior. Hay una historia, efectivamente, de pérdidas mapuches, y un Estado que no ha dado cuenta de esta realidad. Las personas y comunidades están viviendo en una pobreza brutal. Se les ha dado tierra, pero, las tierras no tienen agua”, afirmó.

Siches y “Wallmapu”

En diferentes ocasiones, la ministra del Interior Izkia Siches empleó el término “Wallmapu” cuando hablaba sobre sectores de la Macrozona Sur y eso terminó generando controversias.

La utilización de la palabra no solo molestó a políticos chilenos de la oposición, sino también causó reacción de autoridades argentinas. A finales de marzo, el exministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, contestó a la secretaria de Estado que el término “Wallmapu” se refiere a una región ancestral que incluye tierras que actualmente pertenecen a Argentina.

Massoni solicitó al gobierno argentino que tomara cartas en el asunto. “Le exigimos a nuestro gobierno nacional que sean férreos en el posicionamiento y les aclaren a los chilenos que no existe ningún Wallmapu, existe la provincia del Chubut”, afirmó.