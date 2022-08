Ministra Orellana cuestionó presencia de Kena Lorenzini en Caupolicanazo Feminista

La ministra Orellana calificó de "señal confusa" la presencia de Kena Lorenzini en el acto feminista. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Equipo El Dínamo 29 de agosto 2022 · 16:39 hs

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, cuestionó la presencia de la concejala de Ñuñoa María Eugenia “Kena” Lorenzini, en el llamado Caupolicanazo Feminista, actividad por la campaña del Apruebo que se realizó el sábado en el Teatro Caupolicán de Santiago.

La psicóloga y fotógrafa enfrentó un sumario luego que funcionarios municipales presentaran denuncias por acoso sexual y laboral. Debido a esto se distanció del partido Revolución Democrática (RD), colectividad que ya le había suspendido su militancia.

Orellana fue consultada por el tema y en declaraciones a Emol expresó que "yo creo que en general, precisamente hoy día, que estamos hablando de la ratificación del Convenio 190, que tiene que ver con acoso y maltrato laboral, es muy importante que mantengamos el mismo estándar para todos nuestros espacios".

“Yo no participé de la organización, como corresponde, porque era un acto de campaña y no tengo detalles de cómo ocurrió, pero me parece que es una señal confusa y he dado mi opinión en términos de que cuando no se aporta, se debe dar un paso al costado”, manifestó.

La aparición de Kena Lorenzini en el evento generó una intensa discusión en redes sociales, en donde se esperaba una condena de entidades de la Coordinadora 8M -una de las 30 organizaciones que participaron del acto- considerando los antecedentes que pesaban en su contra.

A través de sus redes sociales la concejala había compartido imágenes de su participación en el evento de campaña, en donde aparece junto a figuras como la comediante Natalia Valdebenito, la actriz Paulina García y la ex diputada socialista Fanny Pollarolo, entre otras.

Lorenzini emitió una declaración posterior, en donde señaló que "lamento y de corazón no haber dimensionado q la derecha sacaría provecho de mi presencia en el Caupolicanazo Feminista".