Ministra Siches llamó a "no poner el grito en el cielo" por hablar de Wallmapu

´La ministra también abordó la polémica por los beneficios carcelarios entregados a dos condenados por el asesinato del matrimonio Luchsinger-MacKay. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Equipo El Dinamo 24 de Marzo 2022 · 12:20 hs

La ministra del Interior, Izkia Siches, intervino durante este jueves en el Agenda Política 2022 de Icare, en donde explicó algunos de los “gestos” que ha realizado el Gobierno para resolver la crisis en la Región de La Araucanía.

La autoridad -que se presentó de manera telemática debido a su cuarentena por COVID-19- se dirigió a los empresarios y mencionó algunos temas como el polémico uso del término “Wallmapu” para referirse a los territorios de la macrozona sur.

“Desde nuestra perspectiva necesitamos avanzar hacia un nuevo trato con nuestros pueblos originarios, que fue uno de ellos compromisos de comisiones previas, pero mucho de lo que se menciona y que fue una muy buena comisión pero que nunca llegó a destino”, señaló la autoridad, recordando las acciones realizadas por el ex ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, durante el Gobierno anterior.

Siches precisó que “la línea que nos ha dado el presidente es que, en vez de intentar sortear, es un gobierno que intenta enfrentar los problemas, aunque sean de largo aliento, profundos, difíciles y haya que poner a mucha gente de acuerdo. Y ese es el trabajo que vamos a iniciar”.

“Y eso requiere no poner el grito en el cielo cuando uno habla de Wallmapu. Es parte de la cosmovisión de las personas que habitan un territorio y que sienten que han sido históricamente postergadas, nadie está diciendo que el territorio se va a expropiar de forma completa”, agregó.

La ministra también abordó la polémica tras la entrega de beneficios carcelarios a los hermanos José y Luis Tralcal, condenados por el asesinato del matrimonio Luchsinger-MacKay.

"¿Por qué pueden existir beneficios carcelarios para toda la población que está regida o reglamentado, pero en algunos casos no? Y eso no es solamente para esto, ustedes han visto la mirada que hay hacia el sistema judicial chileno", manifestó.

Tras esto, la secretaria de Estado mencionó que "si yo pillo a una persona al lado de un evento, de un crimen, y es en Las Condes, es rubio y tiene un apellido, no pasa nada. Si yo pillo a esa persona en La Pintana, es pobre, me lo llevo detenido; si lo pillo en La Araucanía, me lo llevo detenido, allano su casa y agarro a los niños y violento a toda una comunidad".

"Ese es un sistema judicial que hay que ir a mirar, porque eso crea esta sensación de diferencias, y eso nos hace mal como país, nos divide, nos segrega y da la sensación que no hay una justicia que es homogénea y que no es mi justicia y no la reconozco como tal", cerró.