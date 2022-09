Ministra Uriarte aclara el rol del Gobierno en nuevo proceso constituyente: "No vamos a estar emitiendo opinión"

La flamante secretaria de Estado recalcó que "nosotros vamos como Gobierno a acompañar este proceso con plena disposición y con el mejor de los ánimos". AGENCIA UNO

Por: Cristián Meza 07 de septiembre 2022 · 23:33 hs

Ana Lya Uriarte, ministra de la Segpres, fue parte de la primera reunión de los partidos políticos y parlamentarios para generar los lineamientos de un nuevo proceso constituyente.

Tras la cita, Uriarte dejó en claro cual será el rol que tomará el Gobierno en esta instancia, dejando en claro que tomará palco, y solo entregará apoyo logístico a la labor que desarrollará el Congreso.

"El Gobierno quiso estar presente en esta instancia pues estamos disponibles a acompañar y facilitar en todo lo que sea necesario y que el Congreso requiera respecto de este proceso. El día de hoy se inicia un proceso de conversación, de acuerdo, para el desarrollo del proceso constituyente, para que nuestro país tenga una nueva Constitución", declaró la ministra de la Segpres en conferencia de prensa.

La flamante secretaria de Estado recalcó que "nosotros vamos como Gobierno a acompañar este proceso con plena disposición y con el mejor de los ánimos, poniendo a disposición por ejemplo los profesionales, expertos, técnicos que tenemos, que pueden aportar antecedentes, información, informes de por ejemplo legislaciones constitucionales comparadas, etcétera. Pero nosotros no vamos a estar emitiendo opinión".

En esta línea, Uriarte precisó que “este Gobierno está conformado por dos coaliciones que están conformadas a su vez por distintos partidos políticos y, en consecuencia, el Gobierno siente que hay una voz política que está presente en esta reflexión. Pero no somos nosotros, el Gobierno, el llamado a establecer opiniones ni entrar en la fase deliberativa para la generación de este itinerario y sus características”.

“Aún no se ha entrado en la discusión de detalles, por lo tanto la edad de los votantes, que requeriría naturalmente un proceso de reforma en ese sentido, no es un tema que haya sido abordado el día de hoy. Nuestro Gobierno no expuso ni propuso criterios para la determinación de quienes estarían habilitados”, sentenció.