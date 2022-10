Ministra Uriarte respalda a Sergio Micco en medio de polémica por acuerdo en la Cámara de Diputados

La ministra Uriarte cuestionó las acusaciones contra Sergio Micco. AGENCIA UNO/ARCHIVO

27 de octubre 2022

La ministra Secretaria General de la Presidencia (Segpres), Ana Lya Uriarte, entregó su respaldo al ex director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, cuyo nombre se instaló en medio de las negociaciones por el acuerdo administrativo para la nueva presidencia de la Cámara de Diputados.

En medio de las conversaciones, la Democracia Cristiana (DC) puso como condición que el Partido Comunista (PC) manifieste su rechazo a una querella presentada por la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH) en contra del abogado, en donde lo acusaba de un supuesto encubrimiento de delitos de lesa humanidad durante el estallido social.

Esto complicó a los comunistas y al oficialismo, que buscan instalar a la diputada Karol Cariola como sucesora de Raúl Soto (PPD) en la testera. Además, todo se enredó luego que la sala aprobara un proyecto de resolución en respaldo a Micco, que contó con el voto en contra de la bancada del PC.

La ministra Uriarte habló sobre el abogado DC y le entregó su respaldo ante las acusaciones en su contra.

“Yo conozco hace muchísimos años a Sergio Micco. He estado en múltiples ocasiones con él y, en lo personal, tengo una profunda admiración por su trayectoria, su historia y sus capacidades. Él fue un gran, gran luchador por los derechos humanos en los años ochenta. Por lo tanto, no se me olvida ni por un segundo lo que fue y lo que significa Sergio Micco en la lucha contra la dictadura y como defensor de los derechos humanos”, expresó la secretaria de Estado a Radio Cooperativa.

Sobre la querella en su contra, la autoridad comentó que “no tengo ninguna duda, cero, respecto de su compromiso con los derechos humanos y con la integridad y coherencia de su persona. Me parece, desde todo punto de vista, impropio, impertinente, etcétera, que se le considere encubridor de violaciones a derechos humanos. Me parece un despropósito completo, total”.

Cumplimiento del acuerdo administrativo

La ministra Ana Lya Uriarte habló además sobre el acuerdo administrativo, que de incumplirse podría dejar al oficialismo sin el control de la Cámara de Diputados.

La autoridad afirmó que sería “lamentable” que el pacto de incumpliera debido a las dudas de la DC y del Partido de la Gente (PDG), que por el momento no estarían dando los votos para la elección de Cariola.

“Al Ejecutivo lo que le importa es tener una gobernabilidad tranquila y clara en la Cámara de Diputados y, desde un punto de vista político, estamos empeñados en consolidar y fortalecer el diálogo democrático y el encuentro cívico”, precisó.

Uriarte manifestó que sería “muy sano” que el acuerdo se mantuviera, enfatizando que según esta misma definición se consideró que Karol Cariola sería la nueva presidenta a partir del siguiente periodo.