Ministra Vallejo baja perfil a polémica por "casas marcadas": "No hay nada ilegal"

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, bajó el perfil a la polémica generada por las declaraciones de la coordinadora del comando del Apruebo, Karol Cariola, quien anunció la campaña 2 millones de casas por el Apruebo, la que según la oposición apuntaría a “marcar” las casas según las preferencias por el plebiscito de salida.

Tras el comité político realizado en San Miguel, la ministra Secretaria General de Gobierno señaló que "todas las campañas, todos los procesos, tan tenido familias y hogares que libremente señalan su posición política en torno a la elección, ya sea por candidaturas y las vimos también en el plebiscito de entrada en aquellas demarcaciones o gente que ponía letreros o habilitaba sus muros para hacer murales".

“Entonces, esto no es nada nuevo y así lo demostró también el Servel el día de hoy. Por lo tanto, no hay nada ilegal y no hay nada novedoso en ese tipo de acciones de campaña, porque en nuestro país la gente es libre de manifestar sus posiciones políticas si así lo estima conveniente, sea en el lugar de trabajo, en la escuela, en la universidad, en el espacio público o desde sus propios hogares”, comentó.

La ministra Vallejo manifestó además que “queremos que este proceso se de con tranquilidad, en una sana convivencia, se de en el respeto mutuo y se de, por sobre todas las cosas, sin desinformación, sino que en un debate con altura de miras”.

Durante este lunes el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle, aclaró que la instalación de identificadores en las casas no es ilegal, aunque tiene cierta normativa relacionada con el consentimiento de los propietarios o arrendatarios del inmueble.

"Es una publicidad legítima que está en la ley, pero el consentimiento tiene que ser escrito del dueño e informado por el comando que lo haga al Servicio Electoral, eso lo hace legítimo. Los comandos pueden poner afiches en las casas particulares, pero la ley exige esa condición”, expresó el directivo a Radio Cooperativa.

La propuesta de “marcaje” de domicilios fue criticada por la oposición, por los comandos del Rechazo y por algunas figuras oficialistas como el senador Fidel Espinoza (PS), que comparó el hecho con el “estalinismo”.