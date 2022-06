Ministra Vallejo por acusación contra Siches: "No vemos fundamentos"

La vocera aseguró que la ministra del Interior ha mantenido su trabajo en materia de seguridad. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Equipo El Dinamo 15 de junio 2022 · 16:31 hs

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, desestimó los fundamentos de la acusación constitucional contra la ministra del Interior, Izkia Siches, la que fue confirmada durante este miércoles por la bancada del Partido Republicano.

Los legisladores opositores señalaron que la jefa de gabinete incumplió con su deber en mantener la seguridad pública del país, mencionando siete episodios, entre ellos el uso del concepto “Wallmapu” para referirse a la Macrozona Sur, el retiro de querellas por Ley de Seguridad del Estado a los presos del estallido social y la polémica por la información falsa que entregó sobre un vuelo de migrantes.

Al ser consultada por este libelo, la titular de la Secretaría General de Gobierno expresó que “los parlamentarios están en sus atribuciones, pero no vemos fundamentos en esta acusación”.

Vallejo afirmó que la ministra Siches ha trabajado “en coordinación con las instituciones para poder atender los temas de seguridad, los inmediatos, los que son de carácter más urgente, que no es una tarea fácil, como también los de mediano y largo plazo”.

Además, la ex diputada mencionó que “las reformas más estructurales que tenemos que empujar para fortalecer el trabajo de nuestras policías y la labor preventiva”.

Los republicanos anunciaron la acusación contra Siches hace más de un mes, pero no presentaron el documento para concretarla, quedando en el aire en medio de una semana distrital. Además, la propuesta no contó con el respaldo de los legisladores de Chile Vamos, quienes plantearon que no era el momento para iniciar una acción en contra de la secretaria de Estado.

Algunos acontecimientos ocurridos posteriormente, como el asesinato de un trabajador forestal mapuche en la comuna de Lumaco, hicieron que algunos legisladores opositores como la diputada Francesca Muñoz (RN) se abrieran a analizar el libelo.

El texto ingresado durante esta jornada cuenta con las firmas de los republicanos Cristóbal Urruticoechea, Chiara Barchiesi, Cristián Araya, José Carlos Meza, Mauricio Ojeda, Harry Jürgensen , Agustín Romero, Leonidas Romero, Luis Fernando Sánchez y Stephan Schubert.