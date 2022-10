Ministra Vallejo por crisis de seguridad: "No somos superhéroes, esto no es Marvel"

La ministra Camila Vallejo analizó la crisis de seguridad y la posibilidad de avanzar a un acuerdo nacional en el tema. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Equipo El Dínamo 26 de octubre 2022 · 13:08 hs

La ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, llamó durante este miércoles a trabajar en conjunto por un acuerdo por la seguridad, señalando que el tema se debe abordar desde distintas instituciones.

La vocera analizó el tema luego que la ministra del Interior, Carolina Tohá, señalara que espera que de aquí a fin de año se llegue a un pacto con alcaldes, gobernadores regionales y parlamentarios, el que permita ejecutar diversas medidas para contener el aumento de los delitos violentos registrado durante este año.

Durante su participación en el matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión, la secretaria de Estado enfatizó que el Ejecutivo ha puesto “urgencia” a la seguridad pública, la que se ha visto reflejada en el aumento de presupuesto.

Vallejo también respondió a las críticas de la oposición, afirmando que “no es una dificultad en términos políticos e ideológicos para nosotros. La seguridad humana también es un derecho fundamental de las personas. Por ser de izquierda no tienes menos temor a andar por la calle que por ser de derecha”.

“Para poder enfrentar los problemas de la delincuencia, del crimen común y del crimen organizado, que tiene un nivel mayor de complejidad, se requiere al gobierno, a las instituciones del Estado, al Congreso, a los municipios, a los gobiernos regionales y a la sociedad civil”, enfatizó.

Al ser consultada sobre una posible reforma al sistema penal, la ministra planteó que “tenemos distintos problemas. Yo creo que uno no puede pretender nunca tener una bala de plata, porque en esto no somos superhéroes, esto no es Marvel. O sea es la realidad y tenemos aquí distintos problemas”.

“Si nos quedamos solo en que el tema es punitivo y de penas, vamos a descuidar lo otro. Y si miramos que es solo un problema de prevención o reinserción, vamos a descuidar lo punitivo. Entonces esto tiene distintos ámbitos. En la reinserción hemos fallado también”, comentó.

La vocera de Gobierno aseguró además que es “mentira” que los carabineros no puedan usar sus armas en los procedimientos, precisando que “otra discusión es si se usó bien o mal, de acuerdo al protocolo”.