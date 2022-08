Ministra Yarza por posible cambio de gabinete: "Estoy disponible hasta cuando el presidente así lo estime"

La ministra Yarza señaló que está "tranquila" ante el posible cambio de gabinete. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 26 de agosto 2022 · 11:39 hs

La ministra de Salud, Begoña Yarza, dijo sentirse “tranquila” ante el eventual cambio de gabinete que concretaría el presidente Gabriel Boric tras el plebiscito de salida del 4 de septiembre.

La secretaria de Estado comentó el tema luego de que se concretara la primera baja del equipo ministerial con la salida de la titular de Desarrollo Social, Jeanette Vega, quien enfrentó una dura polémica por el contacto que estableció una de sus asesoras con el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul.

En declaraciones a Radio Pauta, la secretaria de Estado descartó sentirse “inhibida” ante el inminente ajuste ministerial, afirmando que seguirá actuando con “responsabilidad” frente al cargo que ha sostenido desde marzo de este año.

“Estoy disponible hasta cuando el presidente así lo estime. Hay una forma de trabajo que permite siempre ir generando espacios de conversación colectivos”, expresó.

La ministra Yarza añadió que "estoy tranquila. El presidente es el que toma las decisiones. Estoy acá porque el presidente me llamó y me propuso ser ministra de Salud" y aclaró que "de la reforma me siento absolutamente orgullosa".

La autoridad ha enfrentado una serie de polémicas durante su gestión, centradas principalmente en las acciones tomadas por la pandemia de COVID-19. Algunos expertos y autoridades del Gobierno anterior reclamaron por temas como la comunicación de riesgo, el uso de mascarillas y la baja en el ritmo de vacunación.

A eso se agregó un quiebre público con el Colegio Médico (Colmed), entidad que rechazó la presentación de una denuncia por supuestas torturas en el Hospital Psiquiátrico del Salvador de Valparaíso.

Pese a estas controversias, Begoña Yarza forma parte del grupo de ministros mejores evaluados. De acuerdo a la última encuesta Cadem, la ministra tiene 57% de aprobación, siendo superada por Marco Antonio Ávila (Educación), Maya Fernández (Defensa), Manuel Monsalve (Subsecretaría del Interior), Mario Marcel (Hacienda) y Carlos Montes (Vivienda).