Ministra de Minería reconoció "fallas comunicacionales" tras cierre de Ventanas y paro en Codelco

24 de junio 2022

La ministra de Minería, Marcela Hernando, reconoció este viernes que hubo “muchas fallas comunicacionales de todos nosotros” en el anuncio de cierre de la Fundición Ventanas de Codelco, el que derivó en un paro nacional que llegó a su fin tras un acuerdo con los trabajadores del cobre.

En una entrevista a Tele13 Radio, la secretaria de Estado manifestó su satisfacción con el rápido fin del conflicto con los sindicatos de la minera estatal, destacando el diálogo prelegislativo que permitirá avanzar en el cierre de la fundición ubicada en cordón industrial de Quintero y Puchuncaví.

En ese sentido, Hernando admitió que “han habido muchas fallas comunicacionales de todos nosotros y yo creo que hay que hacer ese mea culpa, cuando el directorio de Codelco toma su determinación de comenzar el proceso y establece en su comunicado que debe ser un proceso con los trabajadores y que se debe formar esa mesa”.

"Creo que fue la reacción de rechazo a este anuncio el que impidió el diálogo desde el principio, pero eso que debería haber partido hace una semana y que estaba escrito en ese primer día, por fin logramos que se produzca ayer. Así que, desde ese punto de vista, decir que estamos en lo que tendríamos que estar", complementó.

La ministra reiteró que el proceso de cierre seguirá su curso, pero planteó la necesidad de construir nuevas fundiciones que cumplan con los estándares ambientales y que permitan exportar cobre de mayor calidad.

“A nosotros nos interesan las asociaciones público-privada y con esto no estoy diciendo que se vaya a construir una fundición privada (...) No descartamos préstamos, no descartamos asociaciones, pero lo que sí está claro es que el Estado es quien controla”, precisó.

Hernando también señaló que la Empresa Nacional de Minería (Enami) se encuentra en planificación para reemplazar la fundición de Paipote por una “moderna con mayor capacidad de la que existe”, mientras que Codelco también se encuentra explorando opciones.