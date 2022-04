Ministra del Trabajo aseguró que proyecto de quinto retiro de diputados "no es tan universal"

La secretaria de Estado señaló que "hubiésemos querido desde un principio que no hubieran retiros". AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Equipo El Dinamo 17 de Abril 2022 · 15:12 hs

La ministra del Trabajo, Jeanette Jara, reiteró su rechazo al proyecto de quinto retiro de fondos previsionales impulsado por los diputados René Alinco (IND) y Pamela Jiles (PH), poniendo en duda su universalidad debido a la gran cantidad de afiliados a las AFP que quedaron sin saldo tras los retiros anteriores.

La secretaria de Estado analizó la situación en la previa de un lunes intenso en la sala de la Cámara de Diputados, que deberá revisar la iniciativa parlamentaria de retiros y el proyecto alternativo del Gobierno, que apunta principalmente al pago de las deudas.

Sobre la propuesta de los legisladores, Jara afirmó al programa Mesa Central de Canal 13 que “el retiro no es tan universal porque más de 4 millones de personas casi no tienen saldo en sus fondos previsionales. De hecho, 2 millones no tienen ni un peso que retirar”.

Por el proyecto del Ejecutivo, la secretaria de Estado comentó que “se hace cargo de cómo reconocemos que las familias requieren apoyo porque hay endeudamiento, pero, por otro lado, impedimos que este retiro alternativo, con este sentido de responsabilidad, no impacte en la inflación”.

“Algo que no le puede pasar a la política es que se disocie de tal forma de lo que en realidad las familias viven, que termina siendo deslegitimada. Si bien nosotros no hemos estado de acuerdo con este quinto retiro, como Gobierno (...) hay una realidad de la que sí hay que hacerse cargo: las familias chilenas viven con la presión de las deudas”, complementó.

Jara aseguró además que “hubiésemos querido desde un principio que no hubieran retiros”, a pesar que gran parte del actual oficialismo apoyó los cuatro giros anteriores como una crítica a las medidas económicas tomadas por el gobierno del ex presidente Sebastián Piñera en medio de la crisis desatada por la pandemia de COVID-19.