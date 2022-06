Ministras Camila Vallejo y Antonia Orellana se lanzan contra el PS en comité político por críticas de senadores a gestión de Giorgio Jackson

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, realizó un punto de prensa al termino del tenso Comité Político en la Moneda. AGENCIA UNO

Por: Carlos Saldivia 21 de junio 2022 · 00:14 hs

“Quiero manifestar la molestia oficial del Gobierno con los senadores socialistas Alfonso De Urresti, Fidel Espinoza y Juan Luis Castro por el maltrato al ministro Jackson”.

Con estas palabras la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, terminó los últimos 15 minutos del comité político ampliado de este lunes en La Moneda, considerado el más tenso de los realizados en los 100 días de gobierno.

La cita entre los ministros Vallejo, más sus pares de Interior, Izkia Siches; Segpres, Giorgio Jackson, y de la Mujer, Antonia Orellana, con los presidentes de partidos oficialistas comenzó a las 11 horas.

A las 12.30, como si fuera una puesta en escena, el ministro Jackson se retiró, explicando que tenía otra reunión. Tras su salida, la primera en hacer uso de la palabra fue Orellana.

“Tenemos un reclamo formal al PS por las críticas de senadores socialistas a ministro Jackson, que han sido injustas con maltrato y deslealtad”, expresó Orellana, sentada al lado de Camila Vallejo.

Luego de ello, Vallejo profundizó: “Quiero manifestar la molestia oficial del Gobierno con los senadores socialistas Alfonso De Urresti, Fidel Espinoza y Juan Luis Castro, como ha sido público y notorio por las críticas destempladas de los senadores”, señaló mirando a la líder del PS, Paulina Vodanovic, ubicada a pocos metros de ella.

“Hay deslealtad y maltrato”

Vodanovic quedó sorprendida. Y Orellana continuó. Según testigos de Palacio señaló que era una “falta de lealtad” y que en otras ocasiones también parlamentarios del partido habían sido críticos con la “ministra del Interior Izkia Siches, y otras ministras” lo que a su juicio, expuso, rayaba en el maltrato de género.

Según explican algunos protagonistas, tras la queja formal se produjo un incómodo silencio. Hasta que Vodanovic respondió: “El PS ha sido siempre leal, pero tomo nota de lo que plantean y transmitiré a los senadores su recado”, retrucó escueta.

La acción fue vista como un "blindaje" de Palacio al secretario de Estado, tras una serie de críticas políticas efectuadas por legisladores oficialistas esta semana por la ampliación del estado de excepción en la Macrozona Sur, descoordinación y sequía legislativa, y el proyecto de infraestructura crítica.

Las críticas políticas contra Jackson



El fin de semana pasado, el senador Fidel Espinoza (PS) reprochó en EL DÍNAMO la labor que ha ejercido el exdiputado Giorgio Jackson (RD) como ministro de la Secretaría General de la Presidencia, asegurando que “claramente ha sido una conducción bastante errática, no ha estado a la altura de los desafíos. Falta mucho desde la Segpres afinar los trámites prelegislativos para que los proyectos del Gobierno pasen sin zozobra. La más clara demostración es la ley de amnistía que el Ejecutivo comprometió".



Y agregó: “A Jackson no pudieron ponerlo en una cartera más desafortunada para él porque su cometido ha sido bajo, él tiene capacidades enormes para haber desempeñado funciones en cualquier otro ministerio, pero no donde él debe tener las mejores relaciones con el mundo parlamentario, y él desde que era diputado nunca las tuvo”, afirmó el senador Espinoza a EL DÍNAMO.

La dura respuesta de los senadores socialistas ante el “reclamo oficial”

Aunque en horas de la noche, la presidenta del PS aún no transmitía el recado del Gobierno, la queja llegó a oídos de los parlamentarios y dirigentes del oficialismo.

El primero en responder fue el senador Juan Luis Castro. “En materias políticas los socialistas siempre apoyamos al gobierno, y tenemos derecho a expresar nuestra opinión. Es evidente que al comité político y al Gobierno le falta una profunda autocrítica antes de echarle la culpa a otros de les ocurre”, aseguró a EL DÍNAMO.

Luego vino la réplica del senador Fidel Espinosa. “En lo personal no he recibido por parte de nadie, ni de la presidencia de mi partido ni del propio gobierno queja alguna. Sería absurdo que pretendan desde el Gobierno acallarme. Eso jamás lo voy a permitir”, señaló a EL DÍNAMO.

Pero fue más allá. “Yo antes que nada me debo a mis electores de la región que represento y no voy a aceptar faltas de respeto como esta, si fuese efectivo que poco menos pretendan reprenderme por mis dichos. Le hago recuerdo al Gobierno, que han sido sus propios partidos oficialistas de Apruebo Dignidad los que se han desviado en las votaciones de la línea gubernamental. ¿Les expresaron en esta reunión su molestia sobre este tema?”, afirmó el senador Espinoza.

A su par socialista por Valdivia, Alfonso De Urresti, tampoco cayeron bien los últimos minutos del Comité Político del lunes. Según sostuvo a EL DINAMO, “con Izkia (Siches) tenemos la mejor relación. Fuimos a respaldarla con la bancada, no vi presente a muchas bancadas cuando se discutía el Estado intermedio y fuimos a instancia mía. Ella llevó muy bien la discusión y tiene una excelente relación con el subsecretario Monsalve”.

Y agregó: “La crítica política ha sido a Jackson, y en el hemiciclo porque su gestión legislativa ha sido muy desafortunada como fue con el Estado de excepción y el proyecto de infraestructura crítica. No deben desconocer los términos”.

“En el proceso legislativo consta objetivamente que ha habido errores, esto es una crítica política a la Gestión legislativa que tiene descoordinación”, concluyó el senador De Urresti.

