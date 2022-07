Ministro Marcel por críticas de Felipe Kast: "Me parece algo ofensivo para mí y el presidente"

El ministro pidió concentrarse en el fondo del debate por la reforma. AGENCIA UNO/ARCHIVO

04 de julio 2022

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, respondió a las críticas del senador Felipe Kast (Evópoli), quien consideró que no daba las garantías para la tramitación de la reforma tributaria anunciada por el Gobierno.

El congresista opositor planteó que la visión sobre el actual jefe de la billetera fiscal no es la misma que tenía cuando era presidente del Banco Central, tomando en cuenta el rol que tendrá el presidente Gabriel Boric en la propuesta tributaria.

“Él tiene un jefe que se llama Gabriel Boric. Por lo tanto, Mario Marcel no se manda solo. Él sí nos daba garantías cuando era presidente del Banco Central”, expresó Kast en una entrevista al programa Mesa Central de Canal 13.

Durante su participación en Tolerancia Cero de CNN Chile, el ministro Marcel salió al paso de estas declaraciones y expresó que "la verdad es que me parece algo ofensivo para el presidente y para mí, porque supone que tenemos por así decirlo intenciones ocultas o alguien quiere manejar la política fiscal de una manera poco responsable.

“Y la verdad es que el presidente Boric ha señalado esto desde un comienzo, su compromiso con la responsabilidad fiscal, todo el proceso de preparación de esta reforma lo hemos ido conversando con el presidente”, añadió.

El secretario de Estado añadió que “entonces creo que, yo no soy político, no he hecho mi vida política, pero uno esperaría que frente a un proyecto tan importante, nos concentremos en el fondo y no en las suposiciones”.

En otro tema, el ministro habló sobre las eventuales ayudas que se entregarían a las familias en medio del alza del costo de la vida, señalando que "IFE es un término que no es muy adecuado para referirse a la situación actual".

"Lo que estamos trabajando es algunas medidas que van a profundizar sobre lo que ya hemos estado haciendo en términos de apoyar a los hogares, apoyar a las pymes en momentos más difíciles", señaló y sostuvo que “eso lo vamos a ver los próximos días. Podemos esperar en los próximos días noticias en materia de apoyo a los hogares y las pymes”, manifestó.