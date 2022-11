Ministro de Agricultura pide disculpas por frase a camioneros descolgados: "El imbécil fui yo"

Esteban Valenzuela aseguró que retiraba sus dichos, reconociendo que "usamos palabras fuertes". AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Rodrigo León 29 de noviembre 2022 · 07:13 hs

Esteban Valenzuela, ministro de Agricultura, se disculpó por la desafortunada frase que le dedicó a aquellos camioneros descolgados a quienes llamó a deponer el paro.

“Que los descolgados se descuelguen de la imbecilidad que está generando daño al país”, expresó el secretario de Estado.

Sus palabras no solo causaron eco en los camioneros, sino que también en el mismo Gobierno. La ministra Camila Vallejo sostuvo que “yo no usaría las declaraciones en particular que ha hecho, pero el sentido profundo es a velar por los intereses generales y no solamente de aquellos que quieren seguir bajo presiones consiguiendo más privilegios de los que tienen”.

En tanto, desde la oposición llamaron al ministro Esteban Valenzuela a “no apagar el fuego con bencina”, además de ser acusado de estar descolgado de la realidad, faltarle el respeto al gremio y a que sus palabras distanciaban aún más las posiciones de ambas partes.

Las disculpas de Esteban Valenzuela

Una vez que se conoció el acuerdo entre el Gobierno, los camioneros y el empresariado, el ministro Esteban Valenzuela se retractó de sus dichos durante entrevista en Vía Pública del Canal 24 Horas.

“Usamos palabras fuertes, yo creo que me equivoqué”, sostuvo el secretario de Estado.

En esa misma línea insistió en que “la verdad es que el imbécil fui yo, quise hablar de tozudez porque habían acuerdos mayores”, dijo, indicando que se estaba “dañando a la industria que mueve al pequeño transportista en todo el mundo”.

Consultado por si retiraba sus palabras, Esteban Valenzuela reiteró que "sí las retiro, con toda hidalguía".