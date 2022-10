Ministro de Transportes defiende presencia de Nicolás Valenzuela en directorio de Metro: "Tiene las competencias"

"Tiene las competencias para poder ser director del Metro, aunque entiendo el punto político que se está haciendo respecto de los tuits que él pudiera haber hecho tres años atrás”. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Cristián Meza 13 de octubre 2022 · 22:31 hs

Juan Carlos Muñoz, ministro de Transportes, se sumó a la defensa de Nicolás Valenzuela, luego de la ofensiva de Chile Vamos para buscar su salida del directorio de Metro, amenazando con no aprobar las partidas de la Ley de Presupuestos dispuestas para la empresa estatal.

Muñoz estuvo presente en la subcomisión mixta de Presupuestos, donde recordó que Valenzuela “es profesor de la Universidad Santa María, para lo cual tuvo que ganar un concurso que la universidad falló. Es decir, yo creo que tiene las competencias para poder ser director del Metro, aunque entiendo el punto político que se está haciendo respecto de los tuits que él pudiera haber hecho tres años atrás”.

En esta línea, expresó que "efectivamente hubo un punto político que se hace respecto de la llegada de Nicolás Valenzuela, pero creo que en este caso es más bien lo otro. Es importante efectivamente que se haga el punto político, pero (se debe) poner el foco en lo que es más relevante, que son la continuidad de los servicios".

Ante la polémica, el ministro Muñoz dejó en claro que la continuidad de Valenzuela en el directorio de Metro no está en entredicho.

"La continuidad de un director del Metro no me corresponde a mí, sino que a mi lo que me corresponde es poder gestionar que los recursos que estamos solicitando tengan un debido fundamento, que estén alineados con un buen nivel de servicio y uso eficiente de los recursos", puntualizó.

El titular de Transportes se sumó a las palabras de la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien recalcó que "el miembro del directorio de Metro es una persona con una trayectoria destacada, un profesionalismo tremendamente relevante en materia de transporte sustentable, pensando en las ciudades y que va a ser un tremendo aporte en el Metro por su trayectoria, su experiencia, sus principales preocupaciones y en eso el Gobierno no va a retroceder".