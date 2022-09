Ministros de Defensa de Bachelet y Piñera cuestionan que Estado de Excepción continúe acotado

Los ex ministros de Defensa Jorge Burgos (DC), José Antonio Gómez (PR) y Mario Desbordes (RN) advirtieron que el empleo de las Fuerzas Armadas en un Estado de Emergencia sin restricciones es más efectivo para combatir atentados en la Macro Zona Sur.

El Senado experimentó este martes la séptima prórroga del Estado de Excepción en la Macrozona Sur, con un decreto presidencial modificado, que instruye a las Fuerzas Armadas desplegadas añadir, a la implementación de medidas de “seguridad de las rutas”, la adopción disposiciones para " la protección de la vida de las personas".

Pese a la ampliación de lo establecido, en el Decreto Supremo 189 y los que lo prorrogan, se hace mención a “la protección de la vida de las personas”, tres ex ministros de Defensa de Bachelet y de Piñera cuestionaron la efectividad del Estado de Excepción para frenar la violencia en La Araucanía debido a que éste continúa siendo acotado.

Los ex ministros de Defensa Jorge Burgos (DC), José Antonio Gómez (PR) y Mario Desbordes (RN) advirtieron que el empleo de las Fuerzas Armadas en un Estado de Emergencia sin restricciones es más efectivo para combatir los atentados en la zona.



Jorge Burgos y el efecto Contulmo

Jorge Burgos, ex secretario de Defensa de Bachelet, entre los años 2014 y 2015, expresó que su impresión es “que el Gobierno del Presidente Boric, poco a poco va asumiendo que la situación de un desmadre absoluto en la zona requiere de un Estado de emergencia sin remilgos o medias tintas”.



“La frase (de la protección de la vida de las personas) me parece que agrega responsabilidades a la autoridad militar delegada por el Presidente. Las atribuciones que posee no surgen del Decreto Supremo, sino de la ley y la Constitución Política de la República. El ámbito de acción, o responsabilidades, se amplía al incorporar ni más ni menos que la protección de la vida de las personas como un efecto de lo ocurrido en Contulmo”, señaló Burgos.

Y agregó: “Ahora el gobierno dice que eso antes estaba implícito… entonces, para qué explicitarlo. Eso sí, creo que las FF.AA. se sentirán más respaldadas".

“El efecto Contulmo” que el ex secretario de Estado Jorge Burgos señaló, alude al atentado incendiario y ataque tiros que el grupo Resistencia Mapuche Lafkenche se adjudicó, el 29 de agosto pasado, a la casa patronal del molino Grollmus, y donde el dueño del predio, Carlos Grollmus resultó con la amputación de una pierna por el disparo de un escopeta a quemarropa y otras tres personas fueron heridas de bala.

Tras el trágico ataque, se conoció que una unidad de efectivos de la Armada que se encontraba en las inmediaciones del lugar, pero no concurrieron en ayuda de la familia atacada aludiendo que no tenían autorización para dejar sus puestos de control en la ruta.

José Antonio Gómez: “Delegar todas las facultades es más efectivo para el control de la violencia”

En una línea crítica también se mostró quien fuera sucesor de Burgos en el cargo, entre los años 2015 y 2018, José Antonio Gómez. El ex ministro de Defensa y líder histórico del Partido Radical (PR) considera que la explicitación del Decreto Supremo sobre la protección del Derecho a la Vida amplía a las tropas desplegadas la facultad para poder intervenir más allá del control de carretera para intervenir en caso de algún tipo de enfrentamiento.

El ex ministro Gómez manifestó además a EL DÍNAMO que “delegar todas las facultades es más efectivo para el control de la violencia” en la zona.

Consultado acerca de qué diferencia existe entre las facultades que se entregaron a las FF.AA con el decreto de Sebastián Piñera, en 2021, y la reciente resolución normativa de Boric, el radical dijo que “el decreto de Piñera hace alusión directa a actos de violencia del narcotráfico, terrorismo y el crimen organizado cometidos por grupos armados, mientras que el reciente decreto se refiere a corte de rutas, interrupción en suministros, e interrumpir la libertad de circulación”.

Añadió que “la resolución dictada por Piñera no limita la acción de las FFAA, ya que la delegación de facultades es completa, mientras que en el caso del actual decreto focaliza la acción en asegurar el libre tránsito y las rutas, y que con este cambio se incorpora una nueva facultad para los efectivos que es la protección de la vida de las personas”.



“La Ley 18.415 en su artículo 4°, permite que el Presidente de la República delegue sus facultades en el jefe de la Defensa Nacional y lo que hace el Decreto Supremo del Presidente (Boric) es delegar algunas facultades. En el decreto del Gobierno anterior, se entregaron todas”, precisó Gómez.



Mario Desbordes: "Un Estado de Excepción con freno de mano no se justifica"



Todavía más crítico se mostró el ex ministro Mario Desbordes, que aseguró que “es una consideración con efectos políticos más que otra cosa.”

“Las Fuerzas Armadas siempre en el ámbito de un Estado de Excepción y donde están autorizadas a operar siempre van a defender la vida a las personas en riesgo. Es evidente. El problema es que este decreto sigue insistiendo en acortar el lugar donde las las tropas pueden cumplir el rol que se pide. Es decir, no se abarca zonas interiores, siguen insistiendo en las rutas, pero donde hemos visto los hechos más graves no es en las carreteras ni en las vías de conexión más importantes, sino que en otros lugares, por lo que esto es un Estado de Excepción con freno de mano que no se justifica”, afirmó Desbordes a EL DÍNAMO.



Según evaluó el ex ministro de Defensa de Piñera, este Estado de Excepción, “además de limitado al lugar de las carreteras”, es meramente preventivo y recalcó la diferencia los decretos evacuados por el Gobierno anterior

“En los Estados de Excepción que se implementaron con el Presidente Piñera, las FF.AA también podían colaborar en acciones no preventivas. Por ejemplo, en actividades persecutorias de grupos terroristas, narcotraficantes, se podía colaborar con los policías mucho más allá. Ahora éste está igualmente agotado sólo a rutas y acotado en las atribuciones que se le dan a las FF.AA.”, sostuvo el ex ministro.

“Lamentablemente el Gobierno sigue con traumas de hace 40 años y no logran entender que el Estado de Excepción es fundamental para restaurar o garantizar la seguridad y el orden público en la zona”, concluyó Desbordes.