Mirosevic por hostilidad en la Cámara: "Si estuviera Mandela tendría los mismos problemas que yo"

18 de noviembre 2022

El presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic (PL), analizó durante este viernes el clima “hostil” que se vive al interior de la corporación, especialmente por las críticas de la oposición hacia la gestión de su mesa, que lleva un poco más de una semana en el cargo.

Tras la maratónica votación del Presupuesto 2023, el parlamentario reflexionó sobre sus primeros días en la testera, mencionando que durante este tiempo ha recibido cinco amenazas de censura por parte de las bancadas de la centroderecha.

Durante esta jornada Mirosevic profundizó en estos dichos, planteando que cualquiera que estuviese en su posición estaría enfrentando las mismas dificultades.

“No lo personalizo respecto de mí. Yo creo que si estuviera Nelson Mandela en la presidencia de la Cámara tendría exactamente los mismos problemas, porque aquí hay gente que se acostumbró a tener una actitud indisciplinada, esa es la verdad”, expresó.

El liberal reiteró que las críticas no las ve “como un ataque contra mí como persona, no me pierdo en eso”.

Sin embargo, el congresista apuntó que “algunos no han asumido que hubo una elección, donde nosotros ganamos, y ellos parece que no han respetado mucho ese resultado”, agregando que “hay otros que no les gusta esta idea de poner orden en la sala y creen que porque son parlamentarios tienen derecho a hacer lo que quieran”.

Las críticas de la oposición

Chile Vamos y el Partido Republicano han cuestionado el liderazgo de Vlado Mirosevic en la Cámara de Diputados, especialmente tras una polémica vinculada a la Pensión Garantizada Universal (PGU).

La controversia se generó tras el rechazo de una propuesta de las bancadas de RN y la UDI, que proponían aumentar el beneficio en $250 mil para enero del próximo año. Dicha idea fue declarada inadmisible luego que faltara un voto para su aprobación.

Desde la oposición acusaron a Mirosevic de impedir que todos los diputados participaran de la votación, afirmando que incluso algunos no habían alcanzado de volver desde el baño para incorporarse a la sala.

Ante esto, algunos representantes de la centroderecha deslizaron la posibilidad de presentar una censura en contra de la mesa encabezada por el liberal, la que es completada por los vicepresidentes Carlos Bianchi (Ind-PPD) y Catalina Pérez (RD).