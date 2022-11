Mirosevic por insultos de Gaspar Rivas: "La Comisión de Ética tendrá que revisar estos casos"

La Comisión de Ética revisará el caso de Gaspar Rivas y los insultos que le propinó a los diputados de su bancada. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Rodrigo León 30 de noviembre 2022 · 06:48 hs

Vlado Mirosevic, presidente de la Cámara de Diputados, anunció que enviará a la Comisión de Ética al diputado Gaspar Rivas (PDG), luego de haber insultado a los diputados, también de su partido, Yovana Ahumada y Víctor Pino.

“Le he exigido a mis colegas que no se insulten en la Cámara porque eso no está a la altura de lo que el país espera de nosotros”, aseveró quien encabeza la testera. “La Comisión de Ética tendrá que revisar estos casos y sancionar a quien corresponda”, agregó.

Los hechos que denunció Vlado Mirosevic ocurrieron este martes en la Comisión de Adultos Mayores y Discapacidad de la Cámara, en medio de la discusión para censurar a Carolina Marzán de la presidencia.

Gaspar Rivas se mostró contrario a esta situación y se descargó en contra de sus compañeros de partido. “Cuando me sacan los choros del canasto, como se dice en buen chileno, yo exploto, y sé cuando exploto, es cuando veo la injusticia”, señaló.

“Junto a la dictadora de bancada están vengándose de los diputados, y yo quiero exigir mi derecho a votar. No voy a aceptar ese reemplazo, esta señora que ni siquiera tiene la decencia de darme la cara”, agregó.

Gaspar Rivas insistió en que “esto es una dictadura de la señora Ahumada y del señor Pino” y añadió que “es una conch… ¿Se los deletreo? Tengo fuero por la Constitución y voy a decir que son un par de conchade…”, decía antes de ser interrumpido por sus colegas.