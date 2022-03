Monsalve descarta errores de planificación en visita de ministra Siches a La Araucanía

El subsecretario Monsalve en el Palacio de La Moneda. AGENCIA UNO

Compartir











Por: Sebastían Dote 16 de Marzo 2022 · 10:02 hs

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, descartó errores de planificación en la visita de la ministra del Interior, Izkia Siches, a la región de La Araucanía, la que estuvo marcada por los disparos que interrumpieron su paso hacia la comunidad de Temucuicui.

Tras participar de una reunión con Carabineros y la PDI en el Palacio de La Moneda, la autoridad reforzó los dichos de la propia secretaria de Estado, quien tras el incidente aseguró que el viaje estaba preparado con todos los detalles.

“Yo creo que no hubo errores en la planificación. Esta visita la ministra la viene planificando desde antes del cambio de mando y era evidente que la conversación se iba a desarrollar con Marcelo (Catrillanca) y que estaba acordada previamente. Si la comitiva se dirigía a su casa, era porque estaba planificado”, comentó.

Monsalve afirmó además que la investigación del caso está en manos del Ministerio Público, precisando que la presentación de una querella por los hechos “es una acción que se está evaluando y les informaremos dentro del transcurso del día”.

Por la visita de las autoridades a La Araucanía, el ex diputado PS manifestó que “si queremos que la violencia disminuya, no se puede retirar el diálogo político, no se puede retirar el Estado y no nos podemos desentender de los problemas de fondo”.

El subsecretario admitió que el fin del estado de excepción constitucional en la macrozona sur “implica un desafío para garantizar seguridad a los ciudadanos y ciudadanas que viven en el sur de Chile”, agregando que se está trabajando en un plan “que permita garantizar la seguridad a la que aspiran y merecen los chilenos y chilenas que viven en las regiones del conflicto”.

La autoridad también destacó la labor de los funcionarios policiales que acompañaron a la ministra Siches en Temucuicui, la que permitió que toda la comitiva resultara ilesa tras el incidente.