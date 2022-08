Monsalve refuta la "voltereta olímpica" y expresó su molestia por críticas oficialistas

Manuel Monsalve le respondió al senador Alfonso De Urresti, quien lo apuntó por no implementar el Estado de Excepción en la Región de los Ríos. AGENCIA UNO

Por: Luis Rivera 12 de agosto 2022 · 12:24 hs

La determinación del Gobierno del presidente Gabriel Boric de no decretar Estado de Excepción constitucional en la Región de Los Ríos generó una ola de críticas desde todos los sectores. Desde el gremialismo, por cierto, pero también desde el oficialismo, lo que crispó los ánimos al interior del Palacio de La Moneda.

Después del anuncio que hizo la ministra de Interior, Izkia Siches, hubo incluso parlamentarios y políticos afines a la actual administración que cuestionaron el procedimiento. “Es una voltereta olímpica”, afirmó el senador del Partido Socialista, Alfonso de Urresti.

El principal argumento del Ejecutivo fue que la situación en Los Ríos es muy diferente a lo que ocurre en el Biobío o La Araucanía, donde sí se mantiene vigente la medida.

Tras la deliberación del Gobierno, se optó por propiciar el orden público, sin considerar el Estado de Excepción. “La ministra no conoce la realidad. Está encerrada en sus cuatro paredes”, insistió De Urresti.

La respuesta desde La Moneda no tardó en llegar, y lo hizo este viernes en voz del subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, quien no escondió su contrariedad por los cuestionamientos desde su propio sector.

“No me gusta el lenguaje confrontacional”, afirmó Monsalve. “Esas palabras no me gustan. Fui parlamentario durante 16 años y conozco cuál es la función parlamentaria”, añadió.

“Pero hay que decir que las opiniones evolucionan. Yo estuve en Los Ríos, estuve sentado con varias autoridades políticas y parlamentarios, y cuando estuve en la región, la opinión mayoritaria era tener una etapa de aumento en las condiciones de seguridad, sin Estado de Excepción”, contó Monsalve.

Decisión puede cambiar

El subsecretario del Interior agregó que a pesar de todo la decisión podría cambiar. “Siempre se mantienen todas las puertas abiertas. Siempre se ha dicho que el Gobierno está dispuesto a utilizar todas las herramientas que entrega el Estado de Derecho”, sentenció.

“La ministra ayer, además, también informó que había elementos de análisis nuevos que tenían que ver con antecedentes policiales y con antecedentes de inteligencia que iban a ser considerados para la toma de decisión. Por lo tanto, es tan delicada la situación y es tan delicado el uso de una herramienta como el Estado de Excepción y los efectos que puede tener cuando se anticipa una decisión o cuando se toma de manera tardía, que todos los elementos tienen que estar sobre la mesa a la hora de ponderar”, cerró.