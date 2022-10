Montes propone repetir diseño de la Convención Constitucional

El titular de Vivienda también aseguró que la ciudadanía no permitiría que el proceso sea llevado a cabo por un comité de expertos. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Aldo Lingua 17 de octubre 2022 · 09:02 hs

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, durante su participación en el programa Tolerancia Cero, se refirió al proceso constituyente. Sobre este, Montes aseguró estar a favor de la misma fórmula que se utilizó para elegir a la pasada Convención Constitucional.

"Una convención mixta no es lo mejor, lo mejor es que sea una convención 100% elegida, mantener lo paritario y con escaños reservados“, afirmó, reiterando su compromiso con un órgano idéntico al que presentó la fallida propuesta constitucional.

Además, el titular de Vivienda aseguró que no será posible dejar el proceso en manos de un selecto grupo de expertos, porque cree que la ciudadanía no lo permitirá. “Después de un proceso constituyente amplio, participativo y paritario, pensar que ahora se puede dejar en manos de un grupo de expertos, como fue en 1925, creo que no es posible, y si se llega a hacer, será cuestionado muy rápido”, añadió.

Al ser consultado por la derrota electoral que significó el triunfo del Rechazo, Montes afirmó que se trataba de la derrota más dura para la izquierda “desde que estamos en democracia, sin lugar a dudas”.

Déficit habitacional

El ministro Carlos Montes también se refirió a temas pertenecientes a su cartera, como lo es el déficit habitacional que existe en el país, el cual calificó como un problema de gran urgencia. “Lo primero es asumir que hay una crisis muy fuerte por un tremendo déficit habitacional acumulado durante bastante tiempo. Tenemos un déficit que en el año 2017, con el censo, hablaba de 400.000, y después llegó a más de 600.000“, afirmó.

Sobre los factores que han incrementado este problema, para el ministro el principal es el valor de los suelos en las principales ciudades del país, el cual ha aumentado drásticamente. “Acá hay una discusión que no se ha hecho, y es por qué se da esto en uno de los períodos en que Chile ha crecido más. Hay que investigar más, pero nosotros creemos que acá fue clave el valor del suelo, que se escapó a todo, en las tres grandes ciudades del país”, agregó.

Por otro lado, Carlos Montes se refirió a su labor al interior del Gobierno y al choque intergeneracional. “No es fácil el proceso de conocimiento entre generaciones y el proceso de aprendizaje. Toda esta crítica que hubo a los 30 años, yo no lo veo hoy día“, aseguró.