Moreira pide que la OEA fiscalice Plebiscito y acusa al Gobierno de "intervención electoral"

Iván Moreira espera que la OEA junto a otros organismos internacionales fiscalicen el Plebiscito de Salida. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Compartir











Por: Rodrigo León 23 de julio 2022 · 17:42 hs

El senador Iván Moreira (UDI) solicitó que la Organización de Estados Americanos (OEA) se encargue de fiscalizar el Plebiscito de Salida, del próximo 4 de septiembre, luego de acusar al Gobierno de Gabriel Boric de “intervención electoral”.

A través de un video publicado en su cuenta de Twitter, el parlamentario indicó que “en virtud de la despiadada intervención electoral del Gobierno del presidente Boric, se hace necesario pedirle formalmente al Secretario General de la OEA que venga a Chile una misión de observadores para darle mayor transparencia y fiscalización al proceso del próximo plebiscito para una nueva Constitución”.

Su petición ocurre, según explicó, porque “este Gobierno no está dando garantías de imparcialidad en este proceso electoral”.

“Se hace necesario pedir que vengan a Chile desde la OEA y de organismos internacionales, a verificar el cumplimiento que deben tener todos los gobiernos en cuanto a una elección tan importante como es un plebiscito, el 4 de septiembre, con ocasión de una nueva Constitución para Chile”, agregó el senador Iván Moreira.

Boric respondió a acusaciones de intervencionismo

Las acusaciones de intervencionismo por parte del senador Iván Moreira no son las únicas que ha recibido el presidente Gabriel Boric en los últimos días.

Por lo mismo, durante una actividad realizada este viernes, el Mandatario se refirió a este tema.

“El deber que tenemos que cumplir es de informar y a mí me ha sorprendido en estos días cómo hay algunos sectores que parecieran no querer que se informe y que se conozca el texto. Han alegado hasta porque se reparte el proyecto de nueva Constitución que se va a votar. Eso a mí realmente me parece insólito, que hay quienes prefieran que se vote con la menor información posible”, aseveró.