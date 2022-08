Mujeres de Chile Vamos se comprometieron con la paridad si gana el Rechazo

Luz Poblete, presidenta de Evópoli y una de las firmantes de la carta de Chile Vamos por la paridad. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Equipo El Dínamo 07 de agosto 2022 · 15:53 hs

Un grupo de mujeres militantes de partidos de Chile Vamos publicaron una carta en donde se comprometieron a defender la paridad del proceso constituyente, a propósito del debate que se podría dar en caso de que el Rechazo gane en el plebiscito de salida del 4 de septiembre.

En el texto, titulado como “Comprometidas con la paridad: Nunca más sin nosotras”, las representantes del bloque de centroderecha analizaron el proceso previo a la instalación de la Convención Constitucional, que en su origen no tenía incorporado el equilibrio entre hombres y mujeres.

“Chile cambió aquel 18 de octubre del año 2019. Una profunda crisis social y política se instaló y sigue cambiando el destino de nuestro país, distintos sectores políticos fuimos parte del Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución, que selló el compromiso genuino de reformar aspectos de la carta magna que seguían anclados en el pasado”, señaló la misiva.

Las dirigentas agregaron que “si bien, en su redacción no se consagró el equilibrio en la representación de mujeres y hombres, si se garantizó a través de un proyecto de Reforma Constitucional, del cual algunas fuimos autoras”.

“Fue un hito significativo. Nos transformamos en el primer país de Latinoamérica en implementar un proceso constitucional paritario e inclusivo que estableció un porcentaje de escaños reservados para etnias originarias y garantizó la participación de un 50% de mujeres. El camino estaba trazado: terminar definitivamente con la sub representación femenina en la política”, añadieron.

Las integrantes de Chile Vamos aseguraron que “la lucha por la incorporación de las mujeres en la esfera pública es transversal. No obedece ni a izquierdas ni a derechas, y apunta a asegurar que la mitad de la población sea parte de un proceso de transformación histórico. Pero no tan solo en el mundo de la política, donde - ciertamente- se genera un referente simbólico para la sociedad, sino que en todos los ámbitos del quehacer”.

“No hay vuelta atrás. La igualdad, la no discriminación y la equidad de género forman parte de los desafíos del Chile que viene, del que estamos escribiendo. Sin vaguedades, sin omisiones”, complementaron.

Las representantes de las colectividades enfatizaron además que “porque promover la participación de la mujer en todas las áreas de la sociedad no es una postura política; es sentido común. Porque defender a la mujer de la violencia de género o de la desigualdad laboral, no es anhelo de pocas y pocos, es sentido común. Porque en la defensa de nuestros derechos y en el compromiso con nuestras obligaciones: Nunca más será sin nosotras”.

Las firmantes del texto fueron la presidenta de Evópoli, Luz Poblete; la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI); las senadoras Paulina Núñez (RN) y María José Gatica (RN); las diputadas Erika Olivera (Ind-RN), Ximena Ossandón (RN), Catalina del Real (RN) y Carla Morales (RN); la ex senadora Marcela Sabat (RN); las ex diputadas Andrea Molina (UDI) y Claudia Nogueira (UDI); y la ex ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar (Ind).