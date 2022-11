Mundo político se une para criticar a Jadue por proponer "brigadas antifascistas" en los barrios

"Vamos a seguir construyendo un tremendo frente antifascista para pararlo en cualquier parte del mundo donde el fascismo se levante y nos quiera volver a perseguir y nos quiera volver a maltratar y hacer desaparecer", apuntó Jadue. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Cristián Meza 10 de noviembre 2022 · 21:22 hs

Representantes de todo el espectro político, desde Apruebo Dignidad a Chile Vamos, cuestionaron los dichos del alcalde Daniel Jadue (PC), quien propuso la creación de “brigadas antifascistas” en barrios y comunas.

El jefe comunal de Recoleta expresó en su programa Sin Maquillaje sostuvo que "hay que empezar a armar en todas las comunas, en los barrios, frentes antifascistas para detener esta maraña que va creciendo como una mancha de aceite, para salirle al paso de las noticias falsas, de las campañas de odio y tratar de retomar el rumbo que traía Chile".

Pero Jadue reafirmó sus dichos posteriormente, agregando que "en estos tiempos donde algunos afirman que crece el fascismo, nosotros decimos no pasarán y vamos a seguir construyendo un tremendo frente antifascista para pararlo en cualquier parte del mundo donde el fascismo se levante y nos quiera volver a perseguir y nos quiera volver a maltratar y hacer desaparecer".

Ante esto, el senador y presidente de RD, Juan Ignacio Latorre -socios políticos del PC en Apruebo Dignidad- le bajó el perfil a las palabras del militante comunista, sosteniendo que "no comparto esa idea, entiendo que es una opinión personal del alcalde, no es una política oficial del PC, por lo menos no lo han planteado a Apruebo Dignidad ni al oficialismo".

“Sin duda alguna, la amenaza a la democracia por los populismos de extrema derecha están ahí y hay redes internacionales. Hay que enfrentarlo, pero no necesariamente polarizando. No es el camino, sino más bien la disputa democrática”, apuntó.

Por su parte, el jefe de la bancada de diputados RN, Andrés Longton, declaró que "esos aires totalitaristas que tiene, la verdad es que yo creo que a estas alturas no preocupan a nadie y no creo que hagan mucho eco en la ciudadanía, ni siquiera en su propio partido".