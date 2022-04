Murió Mireya Baltra, ex ministra del Trabajo de Salvador Allende

Baltra junto con la ex presidenta Michelle Bachelet en 2015. AGENCIA UNO/ARCHVO

Compartir











Por: Sebastían Dote 17 de Abril 2022 · 13:45 hs

El Partido Comunista (PC) informó este domingo del fallecimiento de la dirigenta, ex diputada y ex ministra del gobierno del ex presidente Salvador Allende, Mireya Baltra.

El deceso de la dirigenta, que tenía 90 años, fue reportado a través de la cuenta oficial de Twitter de la colectividad.

“Comunicamos con mucho pesar el sensible fallecimiento de nuestra querida compañera Mireya Baltra, ex ministra del gobierno del presidente Salvador Allende. Dirigenta social y ex diputada. Entregamos nuestras condolencias y afectos a su familia como Partido Comunista de Chile”, señaló el mensaje.

Baltra comenzó su carrera política siendo dirigenta del Sindicato de Suplementeros, siento integrante de la Central Única de Trabajadores (CUT). En 1963 fue elegida como regidora por Santiago.

Su carrera parlamentaria comenzó en 1969, cuando fue elegida diputada por Santiago. Ocupaba aquel puesto cuando fue llamada por el presidente Allende para ser ministra del Trabajo, cargo que ocupó entre junio y noviembre de 1972. Luego volvió al Congreso siendo diputada por Melipilla.

Tras el golpe de Estado de 1973 se asiló en la embajada de Países Bajos junto con otros dirigentes de la Unidad Popular (UP) como Gladys Marín, Orlando Millas y Julieta Campusano. Recién en julio de 1974 se fue exiliada a Holanda, durante un año. Luego partió a Praga, Checoslovaquia, donde permaneció desde 1975 a 1984, trabajando en la Federación Sindical Mundial, organismo que representaba a los países socialistas y a otros movimientos sindicales de América Latina.

A mediados de la década de 1980 se fue a vivir a Cuba. En 1987, regresó a Chile acompañada de Julieta Campusano, internándose de forma clandestina a través de la Cordillera de Los Andes.

En 1990, y tras el retorno a la democracia, intentó volver a los cargos públicos en representación del PC siendo candidata a concejala por La Florida (1992), a diputada por San Antonio (1993) y a senadora por Santiago Oriente (1997), sin resultar electa.