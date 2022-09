Natividad Llanquileo dispara contra la gente por triunfo del Rechazo: "Son arribistas, arrastrados y debemos asumirlo"

"Nos jodieron de nuevo. No pudimos combatir ante tanto poder. No justifico a las poblas que se sienten condominios. No justifico a nadie”, agregó. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Cristián Meza 05 de septiembre 2022 · 17:07 hs

La ex convencional Natividad Llanquileo, representante de los pueblos originarios, las emprendió contra la ciudadanía luego que se confirmara el amplio triunfo del Rechazo en el plebiscito de salida de este domingo.

A través de redes sociales, Llanquileo disparó: “Al parecer todo seguirá igual. Se viene el 18 y se les pasará el amor por Chile y les seguirán regalando el país a los Matte, los Angelini, Los Luksic”.

“Y bueno, seguiremos con la Constitución de la dictadura, la de Pinochet, la de Guzmán, pero todo fue con amor, así que no importa. Nos jodieron de nuevo. No pudimos combatir ante tanto poder. No justifico a las poblas que se sienten condominios. No justifico a nadie”, agregó.

Natividad Llanquileo profundizó sus dichos apuntando que “no hubo pacto social. Entregada las decisiones a los partidos políticos. Sin mujeres, sin independientes, sin pueblos originarios, sin descentralización”.

"Las empresas seguirán tributando en las Condes y Vitacura, mientras se saquean los territorios.

Gracias chilenos por despreciar a su país", argumentó.

Pero Llanquileo no se quedó ahí y continuó con sus descargos contra la ciudadanía, reclamando: "Gracias por arruinar el sueño de miles de hombres y mujeres que pusieron todo para que el agua, el derecho a la vivienda, educación, salud y tantos otros fueran parte de la propuesta. Váyanse todos los rechazo a Las Condes y Vitacura".

"Chile despertó. Fue solo un sueño. Tuvimos una oportunidad única, pero remetimos. Más del 60% dijo estar bien como están. Excelente por ustedes. Pero sigo viendo desclasados, racistas, homofóbicos y mucho individualismo", reiteró Natividad Llanquileo.

La ex convencional mapuche recalcó que “me quedo con el 30% que sí se la jugó con todo por cambiar las normas del juego. No me dedicaré a convencer nadie. Son lo que son, arribistas, arrastrados y debemos asumirlo”.

“Moriremos con la Constitución de la dictadura cívico-militar, con aquellos que asesinaron a su gente, con aquellos que violaron, con aquellos que nos sumergieron en lo que somos hoy”, indicó.

"Bien por los optimistas, pero esto ha sido una derrota y para la próxima no seremos parte. Vendrá el maquillaje acordado por el Congreso, tomaron una decisión y se deben hacer cargo", sentenció.