Nerviosismo en La Moneda: Sandoval (UDI) y Castro (RN) no votarían a favor de José Morales

Las ministras Carolina Tohá y Marcela Ríos esperando la sesión del Senado, que analiza la propuesta del presidente Boric para nominar al nuevo fiscal nacional del Ministerio Público.

Por: Carlos Saldivia 30 de noviembre 2022 · 15:15 hs

Pasado el mediodía, la ministra del Interior, Carolina Tohá recibió un llamado de La Moneda. El motivo del llamado era por la inquietud de Palacio debido a lo menos tres senadores de Chile Sala del Senado .

Desde Valparaíso, al salir del almuerzo de los comités, representantes del bloque opositor señalaron a EL DINAMO que, a la ausencia del senador de Evópoli Felipe Kast, que se encuentra en Bélgica, y al rechazo de su par de RN, Rodrigo Galilea, se sumaron otros cuatro.

Según explicaron desde la oposición, los senadores Juan Castro (RN) y David Sandoval (UDI), informaron a sus pares que no votarían a favor de la candidatura de José Morales. Asimismo, la senadora Paulina Nuñez (RN) y el presidente del partido, Francisco Chahuán (RN), al cierre de esta edición, también evaluaban esa posibilidad. Consultada por EL DINAMO, la parlamentaria no desmintió la información.

Asimismo, desde la bancada de senadores de la UDI, uno de los legisladores aseguró que no tenían certeza de que estuvieran los 33 votos para la designación de Morales para el cargo de fiscal nacional.

La división de los opositores se sumó a las diferencias del PS y el PPD sobre el nominado. Con el PS, PPD y RN divididos, legisladores afirman que ratificación de fiscal nacional depende de los cinco votos de Apruebo Dignidad.

Luego de las declaraciones del ex fiscal nacional, Sabas Chahuán, afirmando que removió de la investigación del Caso Cascadas al fiscal José Morales por “el nulo avance que tenía la indagatoria” y reclamos documentados de los querellantes por la “no realización de diligencias”, los senadores de la oposición empezaron a analizar el apoyo al candidato propuesto por el Gobierno a través de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, para el cargo de fiscal nacional.

A los cuestionamientos del ex fiscal Sabas Chahuán, se sumó la publicación de un reportaje en CIPER, en el cual se señala que la testigo clave del Caso Basura, la abogada Paula Díaz, ex esposa del principal imputado en el escándalo de corrupción, el ex concejal de Renovación Nacional por Maipú, Marcelo Torres, recibió presiones del ex fiscal José Morales en 2012.

De acuerdo con la versión de Díaz, el fiscal Morales le planteó que no había problema en firmar una minuta en donde ella se desistió de las pronunciadas letras en el caso y que luego igual podría declarar en el juicio. Ese documento fue utilizado por las defensas de los imputados para restarle credibilidad al testimonio del principal testigo. Morales, quien declaró, reconoció ante el tribunal que fue pareja de Díaz, aunque negó haber sido el autor de la minuta.