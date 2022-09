Ningún diputado dio positivo en test de drogas

Los diputados mostraron de forma voluntaria los resultados de sus test de drogas. AGENCIA UNO

Por: Equipo El Dínamo 28 de septiembre 2022 · 12:27 hs

Este miércoles se entregaron de manera individual los resultados del polémico primer test de drogas aplicado a los diputados, el que se concretó tras un cambio en el reglamento.

La medida, que según sus impulsores busca determinar los “intereses” que podrían tener algunos congresistas a la hora de legislar materias vinculadas con el narcotráfico, se aplicó ante la oposición de algunos integrantes de la Cámara de Diputados, que rechazaban que los exámenes se hicieran públicos.

De acuerdo a lo publicado por T13, de los 75 parlamentarios que se sometieron a la medida, ninguno dio positivo en el consumo de estupefacientes.

Además, de los 78 congresistas que fueron sorteados para esta primera ronda, solamente tres no se realizaron el examen, por lo que deberán concurrir ante la comisión de Ética de la Cámara Baja. La información sería detallada durante esta misma jornada por la propia Corporación.

Esto, porque todos quienes se sometieron al testeo salieron negativos o tienen justificación médica para el consumo de alguna sustancia.

El protocolo establecía que quienes dieran positivo por alguna droga deberían dar acceso a sus cuentas bancarias para esclarecer si hay vínculos con el tráfico.

Diputados mostraron sus resultados

Los diputados que se sometieron al test de drogas mostraron sus resultados de forma voluntaria. Desde algunas bancadas incluso mostraron su certificado directamente a las cámaras que estaban presentes en la sede del Congreso Nacional de Valparaíso.

Un caso particular fue el de la diputada Marcela Riquelme (CS), quien junto a un grupo de legisladoras de Apruebo Dignidad presentó una orden de no innovar para evitar que los resultados se difundieran, lo que fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

La representante del Frente Amplio (FA) dio cuenta que su test arrojó un resultado negativo sin haber presentado documentos para eximirse, explicando que el recurso que presentó ante la justicia busca “resguardar el debido proceso”.

“El debido proceso no solo (debe regir) durante el test propiamente tal, sino que también en sus resultados. Que las personas no sean estigmatizadas. Yo sufrí el estigma, a través de las redes sociales me dijeron de todo porque no quería hacerme el test o porque presenté el recurso de protección”, agregó.

Riquelme añadió que “ese estigma es el que sufren todas las personas en Chile que consumen droga, y por lo tanto debemos legislar en torno a la cannabis, de que es distinta al resto de las drogas duras”.