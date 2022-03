"No caiga en caricaturas odiosas": alcaldesa de Las Condes criticó a Siches por dichos sobre segregación de la justicia

La jefa comunal pidió a la ministra no usar el nombre de Las Condes para "desviar el foco" sobre su gestión. AGENCIA UNO/ARCHIVO

24 de Marzo 2022

La alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza (UDI), criticó a la ministra del Interior, Izkia Siches, quien nombró a su comuna para ejemplificar la segregación de la justicia y la distinta forma de operar que tiene dependiendo de su origen socioeconómico.

Durante su exposición ante Icare, la jefa de gabinete defendió los “gestos” realizados hacia el pueblo mapuche y el retiro de 139 querellas por Ley de Seguridad del Estado para presos del estallido social del 18 de octubre.

Sobre esto, la autoridad se preguntó: “¿Por qué pueden existir beneficios carcelarios para toda la población que está regida o reglamentado, pero en algunos casos no? Y eso no es solamente para esto, ustedes han visto la mirada que hay hacia el sistema judicial chileno”.

“Si yo pillo a una persona al lado de un evento, de un crimen, y es en Las Condes, es rubio y tiene un apellido, no pasa nada. Si yo pillo a esa persona en La Pintana, es pobre, me lo llevo detenido; si lo pillo en La Araucanía, me lo llevo detenido, allano su casa y agarro a los niños y violento a toda una comunidad”, manifestó.

El ejemplo molestó a la alcaldesa de Las Condes, que usó su cuenta de Twitter para cuestionar a la ministra por la mención a su comuna.

“Ministra Siches, no use el nombre de nuestra comuna para desviar el foco de la realidad: retiro de querellas, amnistía a delincuentes y permiso dominical a terroristas. No caiga en caricaturas odiosas y hágase cargo”, expresó.

La exposición de la ministra ante los empresarios se dio en una jornada marcada por la situación de los primos José y Luis Tralcal, condenados por el asesinato del matrimonio Luchsinger MacKay, quienes recibieron el beneficio de libertad dominical de parte de Gendarmería tras hacer una huelga líquida.