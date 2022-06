"No crean en mentiras": Presidente Boric descarta que nueva Constitución no permitiría heredar las viviendas

Esto, durante la entrega de un conjunto habitacional para 132 familias, donde le señalaron que, en caso de aprobar la nueva Carta Magna, las viviendas no podrían ser heredables. AGENCIA UNO

29 de junio 2022

El Presidente Gabriel Boric aprovechó su visita a Arica para hacer un llamado a no caer en las fake news que se vinculan al borrador de la nueva Constitución.

Esto, durante la entrega de un conjunto habitacional para 132 familias, donde le señalaron que, en caso de aprobar la nueva Carta Magna, las viviendas no podrían ser heredables.

Ante esta situación, el jefe de Estado tomó el micrófono para declarar que “me dijeron una cuestión que me preocupó. Me mostraron un artículo de Internet en donde decía de que la nueva Constitución no va a permitir que las casas pasen a sus familias, que se hereden. Acá cada uno tiene el derecho a votar como quiera y las opciones son legítimas, pero eso es mentira”.

El Presidente Boric dejó en claro a las personas presentes que "la vivienda que ustedes están adquiriendo acá es suya y, si en algún momento fallecen, estas son heredables a sus familias. Quiero decirlo de manera muy clara para que discutamos en torno a la propuesta de nueva Constitución con verdad, con hechos".

"No crean en las mentiras que andan circulando por Internet. Infórmense bien, voten informados. Ese es el rol que tenemos como Gobierno y eso es lo que vamos a estar difundiendo", argumentó.

Además, sostuvo que “tener una vivienda cambia la vida, cambia la vida y da tranquilidad, da sentido de pertenencia, genera un barrio. Me alegra mucho escuchar que esto viene con el parque también, porque la idea, y lo que queremos hacer, es ir recuperando la ciudad”.

En la última actividad del día, el Presidente de la República recorrió el Centro de Salud Familiar Rosa Vascopé Zarzola, también ubicado en el sector El Alto.

Este recinto asistencial entrará en funciones durante la segunda semana de julio, y cuenta con especialidades como odontología, ginecología y una sala de rehabilitación.