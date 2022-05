"No desestimamos...": Siches se abre a ampliar el Estado de Excepción "acotado" en Macrozona Sur

Izkia Siches también se refirió a la decisión del Gobierno de no querellarse contra Héctor Llaitul. AGENCIA UNO.

Por: Rodrigo León 26 de mayo 2022 · 08:16 hs

Ante la presión de parlamentarios, la ministra del Interior, Izkia Siches, se abrió a la posibilidad de ampliar el Estado de Excepción “acotado” que rige en la Macrozona Sur, ante los hechos de violencia que han marcado la zona en los últimos días.

“No desestimamos evaluar algunas carreteras o rutas donde estas labores preventivas se puedan extender”, declaró la autoridad la mañana de este jueves en conversación con Radio Cooperativa.

Aún así, defendió el Estado de Excepción “acotado” que aplicaron en la Macrozona Sur, ya que “llevar FF.AA. y arremeter con todo el territorio” podría “producir daño” tanto en ellos como en la población.

“He visto a parlamentarios y gente de la opinión pública solicitando más y más militares y quiero ser muy clara: esa no va a ser la solución de fondo, no vamos a llevar militares a un enfrentamiento directo ni a tampoco a Carabineros”, sostuvo y, en esa misma línea, agregó que “el enfrentamiento directo y no hacernos cargo de las soluciones políticas dilata y produce más muerte y más violencia”.

Querella contra Héctor Llaitul

Durante la entrevista, la ministra Izkia Siches se refirió a la decisión del gobierno de no presentar una querella en contra del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, luego de hacer un llamado a “organizar la resistencia armada”.

Para argumentar su postura, la secretaria de Estado afirmó que “el Ejecutivo tiene la responsabilidad de ver qué pretenden las contrapartes cuando hacen este tipo de llamados”.

“Muchas veces las acciones que toma el Ejecutivo y el mundo político terminan favoreciendo a los objetivos (de los grupos radicales)”, agregó.

Durante la tarde de este miércoles se informó que el Juzgado de Garantía de Temuco declaró admisible la querella que presentó Renovación Nacional (RN) en contra de Llaitul.

“Presidente, ya le hicimos la pega”, declaró el presidente de RN, Francisco Chahuán.