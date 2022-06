"No es caricatura": Felipe Kast reitera que borrador de Constitución permite el aborto hasta los 9 meses

El parlamentario de Evopoli se defendió de las críticas por señalar que el borrador de nueva Constitución permite el aborto hasta los 9 meses. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Cristián Meza 28 de junio 2022 · 16:27 hs

El senador Felipe Kast (Evópoli) reiteró sus dichos respecto al borrador de la nueva Constitución, asegurando que permite el aborto hasta los 9 meses de embarazo.

El parlamentario expresó en entrevista con Tele13 Radio que "no es ninguna caricatura (...) si lo que yo hago en mi explicación del texto en La Araucanía, así como lo hace el Gobierno con platas públicas, lo hago yo directamente, es explicar que el texto dejó abierta la interrupción del embarazo sin ningún plazo, hasta los 9 meses, eso es lo que está ahí escrito".

Felipe Kast señaló que "invito a que lean el texto, el texto no pone plazos y si tú vas al derecho constitucional, tú puedes ir a cualquier tribunal constitucional y si tú no me dejas a mi cumplir con mi derecho fundamental hasta los 9 meses, usted está violando la Constitución".

Junto con ello, se valió de una columna de Carlos Peña sobre el aborto para defender su postura, indicando que "dice que si es que se aprueba esta Constitución, la actual ley de aborto que tiene causales, sería inconstitucional".

“No puedes ir en contra de lo que dice la norma constitucional, si esto es de derecho básico, si tú no lo pones en la Constitución, las leyes no pueden regular todo, pero como bien dice Carlos Peña, la Constitución es para limitar las leyes”, agregó.

En la sección referida a “Derechos Sexuales y Reproductivos”, el borrador de la nueva Constitución consigna en el artículo 16 que "el Estado garantiza el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos sin discriminación, con enfoque de género, inclusión y pertinencia cultural, así como el acceso a la información, educación, salud, y a los servicios y prestaciones requeridos para ello, asegurando a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar, las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos".