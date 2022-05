"No espero un príncipe azul": Boric defendió a la Convención Constitucional tras polémicas

El mandatario aseguró que la nueva Constitución "va a ser mejor que lo que tenemos". AGENCIA UNO

El presidente Gabriel Boric defendió durante este martes el trabajo de la Convención Constitucional, organismo que ha enfrentado diversas polémicas que han derivado en el aumento de la opción Rechazo en las encuestas por el plebiscito de salida del 4 de septiembre.

En una entrevista a radio Cooperativa, el mandatario reflexionó sobre los episodios protagonizados por convencionales como Rodrigo Rojas Vade, Elsa Labraña y Nicolás Núñez, los que fueron duramente criticados por el nivel del trabajo que se estaría llevando a cabo al interior de la entidad.

“Hay un problema grave cuando se trata de decir que el proceso son esos ejemplos. Por supuesto que empañan al resto, pero esos ejemplos no son el proceso. Entonces decir que Rojas Vade o este tipo Núñez o la señora que decía lo de las energías son representativos del total del trabajo que han realizado los convencionales, porque a mí me consta cuanto han trabajado los convencionales para poder sacar esto adelante, en condiciones al principio tremendamente precarias”, afirmó el mandatario.

Boric añadió que "la Convención es mucho más que eso, ha realizado un trabajo más serio que eso y yo desde ese punto de vista defiendo el trabajo de la Convención".

"Hay cosas que no me gustan, por supuesto, hay cosas que yo haría de otra manera, pero yo no espero de la Convención un príncipe azul. La Convención no va a ser el reflejo ante el espejo de todos mis deseos", agregó.

Por un eventual “plan B” ante un posible triunfo del Rechazo, el jefe de Estado reiteró que "el Gobierno no puede ser reactivo, nosotros el 5 de septiembre, pase lo que pase, vamos a seguir gobernando (...) yo tengo la convicción más profunda que la Constitución actual está totalmente desfondada y creo que eso es un consenso transversal en la sociedad chilena".

"La nueva Constitución y lo que hay hasta ahora va a ser mejor que lo que tenemos, y las dudas que existan y las cosas que se puedan mejorar va a haber espacio político para mejorarlas en el trámite legislativo normal", complementó.