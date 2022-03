"No me interrumpa": el enojo de Johannes Kaiser con reportera que le preguntó por sus dichos machistas

“Discúlpeme, yo creo que eso ya se lo respondí. No me interrumpa cuando le estoy dando una respuesta”, la cuestionó.

Compartir











Por: Cristián Meza 14 de Marzo 2022 · 17:46 hs

El diputado Johannes Kaiser tuvo un encontronazo con una periodista que le consultó sobre sus dichos machistas y misóginos, realizados en 2021.

Y es que por estas palabras, Kaiser dejó el Partido Repúblicano. Sin embargo, este lunes apareció para informar que se sumaría a su bancada en el Congreso.

Ante esto, la periodista Sylvia Córdova de MegaNoticias le consultó sobre el cambio del Partido Republicano para aceptarlo de vuelta.

Esta pregunta no le gustó a Kaiser, quien le respondió de mala manera y expresó que "no sé qué reglas habrán cambiado en el partido, porque soy un diputado independiente. Eso es de lógica”.

“En segundo lugar, no me habría disculpado si no hubiese pensado que había cometido un error”, puntualizó.

Junto con ello, Johannes Kaiser argumentó que "le desconozco a la prensa y a la izquierda chilena la autoridad moral para juzgar en materia de machismos o no machismos”.

Para el ex youtuber, "un dicho es menos grave que un atentado. Es menos grave que ver cómo el negocio que uno ha trabajado durante cuanto tiempo se transforma en cenizas. ¿Cuántas de las víctimas de aquellos que son respaldados ahora por este gobierno no eran mujeres?”.

Kaiser aprovechó la oportunidad para cuestionar al Presidente Gabriel Boric por apuntar "grandilocuentemente” a un gobierno feminista.

“Bueno, él tiene sus propias acusaciones, me gustaría que usted escarbara un poquitito más en la materia”, indicó.

Sin embargo, Sylvia Córdova quiso volver al tema central de su pregunta, lo que irritó al diputado.

“Discúlpeme, yo creo que eso ya se lo respondí. No me interrumpa cuando le estoy dando una respuesta”, la cuestionó.