"No sea mala leche": Luksic responde a diputado del FA que lo mencionó por la reforma tributaria

04 de julio 2022

El empresario Andrónico Luksic respondió duramente a un comentario del diputado del Frente Amplio (FA), Diego Ibáñez, quien lo mencionó a propósito de la reforma tributaria presentada por el Gobierno.

Todo comenzó luego que el militante de Convergencia Social (CS) estimara la recaudación que se alcanzaría con el impuesto a la riqueza, poniendo como ejemplo la fortuna de la familia Luksic.

“Si Luksic acumula US$ 22 mil millones, con el impuesto del 1,8% propuesto en la reforma tributaria recaudamos, en principio, más de US$ 350 millones anualmente. Esto equivale a 2 hospitales de alta complejidad o 1,2 millones de pensiones de 300 mil pesos cada año. ¡Tax the rich! (impuestos a los ricos)”, escribió Ibáñez en su cuenta de Twitter.

Andrónico Luksic reaccionó a estas declaraciones y acusó al frenteamplista de “mala leche” y de mostrar “ignorancia” al usar los datos de revistas como Forbes o Bloomberg para consignar la fortuna familiar.

“Diputado, demuestra una ignorancia supina al calcular el resultado de una política pública basado en el ranking de una revista. No sea mala leche y poco serio. No genere falsas expectativas, señor”, señaló el empresario.

Según el proyecto presentado por el Gobierno, el impuesto a la riqueza contemplará a personas naturales con domicilio o residencia en Chile, por su patrimonio, tanto en Chile como en el extranjero, que exceda US$ 5 millones.

A esto se agregará el aumento de las tasas marginales de las personas que obtienen ingresos mensuales de más de $4 millones, los que irán en incremento a medida de que avancen en los tramos correspondientes.