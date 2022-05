"No vas a heredar los fondos, porque no es tu plata": la lapidaria definición de Stingo sobre futuro sistema de seguridad social

En esta línea, el convencional planteó que así como el sistema de capitalización individual no funcionó, el sistema de reparto no es la respuesta. AGENCIA UNO

Por: Cristián Meza 13 de mayo 2022 · 17:18 hs

El convencional Daniel Stingo (Frente Amplio) explicó las implicancias que tendrá el sistema de seguridad social propuesto en el borrador de la nueva Constitución, dejando en claro que, a diferencia del actual sistema de AFP, los fondos no serán propiedad de los trabajadores por lo que no serán heredables.

En conferencia de prensa en la Convención, Stingo aseguró que el sistema de administradoras de fondos de pensiones está siendo dejado atrás en el mundo. “¿Y por qué? Porque es un sistema que es egoísta y que todos hemos visto que no alcanza cuando se junta la platita para el pago de una pensión decente”.

El abogado sostuvo que “el sistema de seguridad social que se está presentando ahora, claramente la plata no va a ser de los trabajadores, en el futuro”, agregando que “claramente lo ha dicho el Presidente Boric, la plata que la gente juntó en el sistema de AFP va a ser de ella, no se le quitará y seguirá siendo de ella, van a heredarla”.

Por contrapartida, Daniel Stingo reiteró que “el sistema futuro será un sistema mixto, que tendrá componentes de ahorro y componentes de ahorro común, además de inversiones. Cuidado con creerse los cuentos de que el sistema de seguridad social tiene que tener un componente de ahorro propio”.

En esta línea, el convencional planteó que así como el sistema de capitalización individual no funcionó, el sistema de reparto no es la respuesta.

“¿Es importante que en el sistema nuevo la plata sea de los trabajadores y puedan heredarla? No, porque es un sistema de seguridad social, en que nos preocupamos de pagarle pensión a final de mes a cada uno de los que jubilan, no de que se vaya ahorrando la plata”, enfatizó Stingo.

“Hoy día te pagas tu pensión, tú mueres, le pagan pensión a tu señora, a tus hijos menores de 18 y si no hay señora ni hijos, heredas, eso continúa porque es tu plata. En el sistema futuro no vas a heredar, ve el sistema de cajas (de compensación) no heredas porque no es tu plata, es plata para pagar pensiones”, detalló el constituyente, apuntando que “no es heredable, el sistema futuro, porque es un sistema de seguridad social”.