¿Noviembre o nunca? Oficialismo presiona al no llegar a acuerdo con la oposición para el proceso constituyente

11 de noviembre 2022

El oficialismo, primero, esperaba bailar cueca el 18 de septiembre con el nuevo mecanismo para desarrollar un segundo borrador de la nueva Constitución. Al no concretarlo, apareció la idea de tenerlo en el marco del tercer aniversario del estallido social. Pero tampoco pudieron. En la oposición, argumentaron, se negaron a fomentar el “octubrismo”.

Han pasado los días y el mayor acuerdo entre los actores políticos que trabajan en la continuidad del proceso constituyente ha sido la creación de un órgano que actuará como juez para velar que las ideas de la moción no se escapen de los “bordes” planteados por todas las facciones.

Este viernes, en una jornada de reuniones, se aprobó este “árbitro” denominado Comité Técnico de Admisibilidad que regulará las 12 bases constitucionales gracias a la labor de 14 juristas de renombre, siete mujeres y siete hombres, que serán propuestos por la Cámara de Diputados y Diputadas en una lista cerrada que luego deberá aprobar el Senado por 4/7.

Hasta ahí están claramente trazadas las líneas, pero falta el mecanismo. Y noviembre está entrando a su tercera semana y aún no se conoce cómo se desarrollará el proceso.

El oficialismo plantea un órgano con cerca de 100 personas similar al que trabajó para el primer borrador que perdió en el Plebiscito de Salida, mientras que los opositores al Gobierno pretenden un ente basado en las reglas del Senado con medio centenar de integrantes.

Tampoco está claro aún si será mixto o electo en su totalidad y menos el rol que tendrán los expertos.

¿Noviembre o nunca?

Lejos de unir posiciones, Raúl Soto, ex presidente de la Cámara de Diputados, presiona para tener mayor celeridad y claridad de cómo se resolverá el dilema. “Vamos a intensificar las conversaciones, porque creo que hay suficiente conciencia de que este acuerdo sí o sí tiene que salir en noviembre. Si no hay acuerdo en este mes, es muy probable que no haya acuerdo”, planteó el diputado renguino, quien luego de dejar la testera parlamentaria se sumó a la Comisión de Hacienda.

“Ya tenemos un tiempo bastante limitado. Hemos señalado que noviembre es un mes fundamental para alcanzar un acuerdo, tal como lo ha planteado el Servicio Electoral, y es altamente probable que desde fines de la próxima semana comencemos a citar a reuniones diarias, incluso los fines de semana, con el objeto de ir resolviendo las diferencias y cumplir con el acuerdo en un plazo razonable”, matizó el presidente del Senado, Álvaro Elizalde.

“El tema del mecanismo es el corazón del acuerdo, el eje fundamental y todavía existen distancias entre las propuestas que han planteado los distintos conglomerados y las distintas fuerzas con representación parlamentaria. En los próximos días debería haber reuniones bilaterales para ir aproximando puntos de vista”, agregó el senador PS.