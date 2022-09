Nuevo desencuentro entre el Gobierno y la comunidad judía después del impasse con Israel

El embajador de Israel en Chile Gil Artzyeli (a la izquierda) no pudo ingresar a la conmemoración del Año Nuevo judío en Concepción porque sus credenciales diplomáticas no han sido activadas por el gobierno de Gabriel Boric.

Por: Luis Rivera 22 de septiembre 2022 · 17:24 hs

“Nos recibieron de muy buena forma, hubo una conversación franca donde tuvimos la oportunidad de expresar nuestras preocupaciones y sentir, porque no ha sido fácil para la comunidad… Creemos que ha sido una oportunidad en la cual hemos conversado y estamos entrando a una nueva etapa para seguir construyendo, para trabajar por Chile. Hubo sentidas disculpas”.

Así había declarado el presidente de la Comunidad Judía de Chile, Gerardo Gorodischer, después de reunirse con la ministra de Relaciones Exteriores Antonia Urrejola tras el impasse del embajador de Israel en La Moneda cuando no pudo ingresar al Palacio de La Moneda para entregar las credenciales diplomáticas al presidente Gabriel Boric.

Con esta polémica de carácter internacional ya superada según las propias palabras de la comunidad y el mismo mandatario, un nuevo desencuentro se produjo entre el gobierno y los representantes judíos.

En el marco de las celebraciones del Año Nuevo en la sinagoga de Concepción, el embajador Gil Artzyeli (a la izquierda en la imagen) no pudo estar presente en la ceremonia porque todavía sus credenciales diplomáticas no han sido aprobadas por el gobierno. La cita para concretar este trámite se pospuso por Boric para el 30 de septiembre, por lo que el representante de ese país no pudo ser parte de esta conmemoración.

Nuevas quejas de la comunidad israelita

“Producto de lo que ha ocurrido contra el embajador, y más bien dicho contra el Estado de Israel, nosotros como comunidad, no sólo de Concepción, sino como personas judías, nos sentimos pasados a llevar”, dijo Eleazar Israel, presidente de la comunidad israelita penquista en declaraciones que reproduce radio Cooperativa.

“No fue la forma correcta de poder plasmar diferencias que puede haber. Nosotros siempre abogamos por la paz, por la igualdad y estamos a favor siempre del derecho a la creación de un Estado palestino, y también concebimos la posibilidad real de que el estado de Israel tiene la facultad de defenderse frente a situaciones complejas”, añadió Israel.