Nuevo enfrentamiento entre diputadas Karol Cariola y Pamela Jiles por sexto retiro

Por: Cristián Meza 29 de noviembre 2022 · 20:32 hs

Los conflictos entre la diputada Karol Cariola (PC) y su par humanista Pamela Jiles por el proyecto de sexto retiro del 10%, sumó un nuevo episodio en la Comisión de Constitución de la Cámara Baja.

Y es que Jiles, junto a Gaspar Rivas, René Alinco y Rubén Oyarzo, solicitaron que se ponga en tabla un nuevo proyecto de retiro del 10%, amenazando con censurar a Cariola, quien es la presidenta de la instancia parlamentaria.

Así, se generó una discusión donde Pamela Jiles tildó a Cariola de ser una "comunista neoliberal que defiende a las AFP" y que busca "achacarle la responsabilidad a Vlado Mirosevic, que la reemplazó a usted hace dos semanas". Tras estas palabras, Jiles dejó la comisión.

Ante esto, la parlamentaria comunista respondió “que yo no le he quitado el poto a la jeringa como se ha querido decir acá. Lo he tratado y lo puse en la comisión al punto que tenemos un informe jurídico acá (...) lo que queda en evidencia es que este tema solo se utiliza de manera falaz por algunos parlamentarios o parlamentarias para tratar de buscar responsabilidades particulares donde no las hay”.

"Yo me he apegado al reglamento, la comisión ha hecho lo que corresponde. No quiero seguir entregando argumentos a personas que utilizan la mentira permanentemente como argumento político", argumentó Karol Cariola.

En vista de esta situación, será la secretaría de la Cámara de Diputados, a cargo de Miguel Landeros, la que analice si es posible tramitar un nuevo proyecto de retiro del 10% de las AFP, luego del rechazo del quinto retiro, lo que hace que deba pasar un año antes de volver a ser debatido en el Parlamento.

Por su parte, el PS Marcos Ilabaca instó a "cuidar las formas. Muchas veces mirábamos con bastante molestia, sorna, lo que sucedía en la Convención, y parece que no estamos pareciendo, porque hay personas que buscan meternos en el lodo para que juguemos en el lodo".