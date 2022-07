Núñez (PC) se distancia del "Apruebo para reformar": "No veo prioridad en cambiar cosas de la nueva Constitución"

El senador planteó sus reparos con que los parlamentarios "puedan proponer proyectos de ley con costo financiero del Estado". AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Equipo El Dinamo 11 de julio 2022 · 12:31 hs

El senador Daniel Núñez (PC) afirmó este lunes que no es “prioridad” cambiar los aspectos de la propuesta de nueva Constitución, distanciándose de la postura de Socialismo Democrático, que impulsa un “Apruebo para reformar” considerando las críticas al texto.

En una entrevista a Radio Pauta, el legislador planteó que "sería absurdo decir mire, la nueva Constitución está escrita en piedra y de aquí a 10 años no vamos a cambiar ninguna coma o ninguna letra, eso sería absurdo plantearlo así. Por favor, si hay puntos a perfeccionar yo estoy disponible a revisarlos, pero de manera debatida y ciudadana”.

Aun así, el senador afirmó que “en este minuto, si tú me preguntas, no veo prioridad en cambiar cosas de la nueva Constitución, yo creo que, en lo esencial ahí, se avanza bastante”.

A pesar de destacar los contenidos de la propuesta de la Convención Constitucional, Núñez manifestó sus reparos a un tema en específico. “A mí en lo personal no me convence del todo, y creo que podemos revisarlo, el tema de que los parlamentarios puedan proponer proyectos de ley con costo financiero del Estado. Eso me genera cierto ruido, no tengo claro si es eficiente”, mencionó.

Por los resultados de las encuestas, el militante comunista aseguró que pese a la consolidación de la opción Rechazo existe un “estancamiento” en aquella opción, que variaría a favor del Apruebo a medida de que la ciudadanía conozca los contenidos del texto.

“Las últimas dos encuestas no ampliaron la ventaja del Rechazo, sino que la mantuvieron estable, yo creo que el Rechazo se está estancando, y lo que debería ocurrir ahora es que empiece a subir el Apruebo en forma significativa”, dijo.

Núñez expresó además que “ahora, yo estoy muy confiado en que va a ganar el Apruebo a una nueva Constitución, porque la verdad es que una vez que uno tiene el texto disponible es muy distinto escuchar fragmentos a poder tener el texto, comentarlo, analizarlo. Es un texto bastante robusto”.