Ofician a Cancillería por posible caída de designación de Sebastián Depolo como embajador en Brasil

Por: Equipo El Dinamo 03 de junio 2022 · 09:23 hs

La comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados acordó enviar un oficio a la Cancillería, cartera a cargo de la ministra Antonia Urrejola, para solicitar un informe que detalle la eventual caída en la designación de Sebastián Depolo (RD) como embajador en Brasil.

Según lo publicado por El Mercurio, los congresistas decidieron entregar la solicitud debido a que el nombramiento del ex candidato a senador por la Región Metropolitana trascendió hace más de dos meses, sin concretarse aún.

Los legisladores cuestionaron que durante todo este tiempo no se ha emitido aún el denominado agreement o beneplácito por parte del gobierno del mandatario brasileño, Jair Bolsonaro.

El diputado Cristián Labbé (UDI) cree que el nombramiento de Depolo no resultó y pidió al Gobierno nombrar a otra persona que pueda representar a Chile en Brasil.

“El Gobierno del presidente Boric cometió un grave error en nombrar a Sebastián Depolo como embajador en Brasil y ya llevamos más de 70 días sin representante oficial en ese país, que es uno de nuestros principales socios comerciales de la región. Un error de principiantes por pagar favores políticos intentar nombrar a Depolo, quien en sus redes sociales criticó duramente al presidente Bolsonaro”, señaló al matutino.

En el oficio, la comisión solicitó que “se sirva informar sobre las medidas que se adoptarán ante el no pronunciamiento por parte de las autoridades brasileñas respecto a la designación de Sebastián Depolo Cabrera como embajador en Brasil, pues, no obstante transcurrir más de dos meses desde que se difundió su nominación por parte del presidente de la República Gabriel Boric, no se le ha entregado el beneplácito que se necesita para asumir”.

Depolo -que en su campaña a senador causó polémica al declarar que había que “meterle inestabilidad al país”- ha sido crítico a la gestión del actual mandatario brasileño, quien en octubre de este año buscará la reelección enfrentando al ex presidente Lula da Silva.