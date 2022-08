Oposición busca censurar a Vlado Mirosevic por inasistencia a comisión de Zonas Extremas

Los diputados acusan al presidente de la mesa de abandonar sus deberes en pos de hacer campaña por el Apruebo. Foto: AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Aldo Lingua 30 de agosto 2022 · 13:00 hs

Luego que se volviera suspender la comisión de Zonas Extremas, a causa de la no asistencia del presidente de la instancia, el diputado Vlado Mirosevic, nuevamente a último minuto, los parlamentarios de Evópoli, RN, UDI, PR y PDG resolvieron ingresar la censura de Mirosevic por no cumplir con lo mandatado al inicio de este periodo legislativo.

El diputado Christian Matheson, representante de Magallanes y la Antártica Chilena, explicó que: “es impresentable que por sexta vez el presidente de la comisión de Zonas Extremas, el diputado Vlado Mirosevic, no se presente o suspenda la sesión. El diputado está más preocupado de una opción para el 4 de septiembre, más que de los problemas que tienen cada una de las regiones ubicadas en las zonas extremas. Tanto Arica como Magallanes, Aysén y parte de Chiloé participan de esta comisión y el parlamentario está abandonando en cierta medida su labor legislativa en pos del plebiscito. Por este motivo la próxima sesión presentaremos una censura al presidente de la comisión”.

La diputada por la Región de Aysén, Marcia Raphael Mora, también compartió la preocupación por el descuido del presidente de la mesa y acusó estado de abandono a las zonas extremas. “Estamos muy preocupados, porque efectivamente las Zonas Extremas tienen demandas distintas, tienen muchas necesidades y sentimos que estamos en la Comisión de Zonas Extremas y no hemos avanzado. Hemos presentado proyectos especiales para los territorios, existe un Plan Austral anunciado por el Presidente Boric el 5 de mayo de este año y no tenemos ninguna respuesta al respecto: ya no entró en el Presupuesto 2023, no tenemos noticias, ni novedades y el presidente de nuestra comisión está ausente. No está haciendo su trabajo, por el cual fue elegido por la ciudadanía. Nosotros exigimos que esté acá para avanzar en todas las demandas que tenemos y lamentablemente no ha sido así”, explicó.

“Ya llevamos sucesivas suspensiones de las sesiones y es muy difícil seguir adelante. Yo respeto la decisión de, Vlado Mirosevic, de coordinar nacionalmente la Campaña por el Apruebo, pero también espero que él comprenda nuestra posición, de defender los intereses de los habitantes que representamos”, finalizó el diputado por la Región de Arica y Parinacota, Enrique Lee.

“Falta de compromiso”

La moción acusa un abandono de deberes, pero solicita que se censure al diputado Mirosevic en cuanto es el castigo más grande que establece el reglamento para este tipo de situaciones. “La solicitud de censura señala que las acciones del señor Mirosevic en el último mes han evidenciado una falta de compromiso con el trabajo legislativo de esta Comisión y, por ende, puesto en tela de juicio su capacidad de liderazgo. Y dado que en el Reglamento no hay más herramientas de fiscalización hacia el presidente de la comisión como la amonestación u otra, no queda más remedio que solicitar su censura”, se puede leer.



“Por tanto, de acuerdo a lo previsto en el artículo 211 del Reglamento de la Cámara de Diputados se procederá a la censura del actual presidente de la Comisión de Zonas Extremas y Antártica chilena, señor Vlado Mirosevic Verdugo”, señala el documento.

El requerimiento está firmado por la diputada Marcia Raphael (RN), Christian Matheson (IND-Evópoli), Hotuiti Teao (IND-Evópoli), Mauro González (RN), Fernando Bórquez (UDI), Enrique Lee (IND-PDG), Leónidas Romero (REP).