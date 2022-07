Oposición llegó al TC por parcelaciones: acusó a Boric de no promulgar ley

Los congresistas señalaron que el presidente tenía plazo hasta el 10 de julio para promulgar la modificación. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Equipo El Dinamo 20 de julio 2022 · 13:17 hs

Un grupo de senadores de Chile Vamos interpuso un reclamo ante el Tribunal Constitucional (TC) en contra del presidente Gabriel Boric, en donde lo acusan de no cumplir con el plazo para promulgar una ley que regula las parcelaciones.

El recurso fue presentado en medio de la polémica por un decreto Servicio Agrícola Ganadero (SAG), el que prohibió entregar certificados que autoricen una subdivisión por más de cinco mil metros a proyectos de áreas rurales.

La acción en contra del Ejecutivo fue presentada por Luz Ebensperger (UDI); Paulina Núñez (RN); Juan Castro (RN); Francisco Chahuán (RN); Juan Antonio Coloma (UDI); José Miguel Durana (UDI); Rodrigo Galilea (RN); José García Ruminot (RN), Javier Macaya (UDI); Iván Moreira (UDI); Manuel José Ossandón; Rafael Prohens (RN); Kenneth Pugh; Gustavo Sanhueza, David Sandoval (UDI) y Enrique Van Rysselberghe (UDI).

De acuerdo a los parlamentarios opositores, el mandatario vulneró el deber constitucional de promulgar, dentro de los plazos que la Constitución Política de la República (CPR) prevé, el proyecto de ley que modifica el Decreto Ley N° 3.516 de 1980, que establece normas sobre la división de predios rústicos.

Con ello, según el requerimiento se pretendía "garantizar el acceso a espacios públicos y caminos Cora, correspondiente al boletín N°12.268-01, el cual le fue remitido totalmente tramitado por Oficio N°17.480, fechado en Valparaíso el 31 de mayo de 202, del presidente de la Cámara de Diputados don Raúl Soto Mardones y su secretario general don Miguel Landeros Perkic".

Los congresistas señalaron que el presidente Boric tenía plazo hasta el 10 de julio de 2022 para promulgar la modificación, considerando que el jefe de Estado "contaba con un plazo de treinta días para ejercer su facultad constitucional de veto, el cual vencía el día 30 de junio de 2022".

El senador Rodrigo Galilea, uno de los firmantes del reclamo, señaló a que una demora de esta magnitud en el trámite de este tipo no se registraba desde la época de la Unidad Popular (UP).

“Presentamos un requerimiento en contra del presidente Boric por no haber promulgado una ley que garantizaba el acceso a caminos públicos de predios subdivididos en áreas rurales, tramitada en el Congreso de este país. Es una ley importante y el presidente de Chile no la promulgó, como ordena la Constitución, algo que no ocurría desde 1972”, afirmó.

El legislador añadió que “esto habla de una desprolijidad enorme dentro del Palacio de La Moneda, en particular de la Secretaría General de la Presidencia y habría que ver por qué se cometen fallas de esta magnitud. No es posible que tengamos un ministerio y a un ministro que no se encarga de las cosas más obvias, tales como promulgar y publicar las leyes que tramita el Congreso”.