Oposición pidió mantener el estado de excepción en La Araucanía tras incidente con comitiva de Siches

Por: Sebastían Dote 15 de Marzo 2022 · 11:58 hs

El diputado de RN, Miguel Mellado, llamó al Gobierno mantener el estado de excepción en la macrozona sur tras el grave incidente sufrido por la ministra del Interior, Izkia Siches, quien vio frustrada su visita a Temucuicui luego que se realizaran disparos al aire cerca de la comitiva.

El opositor afirmó que “es complicado para alguien que no es de la zona toparse con esta realidad con la que viven miles de compatriotas que viven en la región de la Araucanía, en las zonas rurales”.

“El hecho es tremendamente complicado y peligroso, yo quiero decirle al Gobierno que los parlamentarios de RN estamos abiertos al diálogo, pero primero las víctimas tienen que ser protegidas y hay que proteger a la región de La Araucanía de estos terroristas que usan armas de fuego para delinquir y para dispararle incluso a las autoridades”, añadió.

El congresista expresó que “no dejemos de lado que esta gente es peligrosa y hay que desarticular estos grupos terroristas. Presidente Boric, no termine con el estado de excepción, porque van a salir 2.000 efectivos de la región de La Araucanía, van salir vehículos blindados, drones, mucha tecnología y Carabineros no está preparado”.

“En sus hombros van a estar las futuras muertes que pueden suceder en la región de La Araucanía por esta gente que usa las armas de fuego en contra de las autoridades”, complementó.

Tras el incidente en Temucuicui, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, reiteró que el Ejecutivo continuará con la "desescalada" de la presencia militar en el “Wallmapu” y con en diálogo con todos los actores en la zona.

“Nuestra decisión, sigue a pie firme, vamos a terminar con eso porque queremos abrir un espacio de diálogo para lograr la paz”, afirmó la titular de la Segegob.

Vallejo ratificó además que la ministra Siches seguirá con su itinerario en la zona, incluyendo la visita a la familia del comunero mapuche Camilo Catrillanca, quien fue asesinado por Carabineros en 2018.