Oposición se suma a cuestionamientos a ministra de Justicia por designación de conservador de Hipotecas

La Presidenta de Evópoli, Luz Poblete y la jefa de bancada del Partido de la Gente (PDLG), Yovana Ahumada se sumaron a los cuestionamientos que hay en el oficialismo hacia la ministra de Justicia, Marcela Ríos (CS) , por el nombramiento del ex notario Carlos Miranda Jiménez como conservador de Hipotecas y Gravámenes.

Por: Carlos Saldivia 12 de octubre 2022

En la oposición, desde Evópoli, y también en el Partido de la Gente (PDLG) se sumaron a los cuestionamientos que hay en el oficialismo hacia la ministra de Justicia, Marcela Ríos (CS) por el nombramiento del ex notario Carlos Miranda Jiménez como conservador de Hipotecas y Gravámenes, tras las denuncias de despido de tres trabajadoras embarazadas en su notaría entre 2011 y 2016.

Una de las afectadas, la asistente social Andrea Toledo, entregó su testimonio el fin de semana a EL DÍNAMO, relatando cómo, en 2016, cuando era estudiante, al informar su embarazo en la notaría de Miranda, éste la llamó a su oficina y le presentó su finiquito.

“En su oficina me dijo, si no quieres firmar el finiquito acá, lo vas a tener que firmar en Tribunales y será más molesto para ti que para mí . Entonces le dije que fuéramos a tribunales, él me demandó para conseguir mi desafuero maternal y poder despedirme (…) Me dijo incluso que era un problema que pidiera permiso para amar a mi hijo”, relató la afectada en exclusiva a EL DÍNAMO.

En su relato, Andrea Toledo desmintió a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien en el programa Tolerancia Cero expresó que las “causas que llegaron a conciliación”, aseguró que “no hubo mutuo acuerdo” y que “no tenía opción de continuar” en ese empleo.

Luz Poblete, presidenta de Evópoli: “Fue acusado de maltrato de una embarazada (…) no pueden pasarlo por alto”

Tras la entrevista, la presidenta de Evópoli, Luz Poblete, cuestionó el nombramiento de Miranda y planteó que es una contradicción que un Gobierno que afirma ser feminista y preocupación por la mujer pase por alto los antecedentes del conservador de Hipotecas Carlos Miranda sobre el despido.

“Me parece que los nombramientos que hace el Gobierno tienen que tener en consideración los antecedentes de las autoridades que puedan asumir cargos de alta responsabilidad y confianza como es en el caso del conservador de Hipotecas y Gravámenes, el señor Carlos Miranda, que ya sabemos fue acusado de maltrato de una trabajadora embarazada”, señaló Luz Poblete.

Y agregó: “Un gobierno que se jacta de ser feminista y de tener una preocupación especial por las mujeres, no puede pasar por alto antecedentes de esta naturaleza a la hora de hacer sus nombramientos”.



Diputada Yovana Ahumada (PDLG): “Espero que la ministra de Justicia (Marcela Ríos) reconsidere su decisión y haga justicia”



En el Partido De La Gente (PDLG), tampoco agradó el nombramiento de la ministra Ríos (CS) y se sumaron a los cuestionamientos contra Carlos Miranda. En Twitter la diputada Yovana Ahumada, jefa de bancada del PDLG, comentó la entrevista señalando estar “completamente de acuerdo (como los cuestionamientos de los senadores socialistas Fidel Espinoza y Juan Luis Castro), todo deben priorizar el mérito por sobre sobre”.



La legisladora profundizó sus reparaciones: "Vemos como la ministra ha decidido ratificar al señor Miranda como conservador de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces. Es lamentable ya que había en la terna una mujer que cumplió con todos los requisitos técnicos para asumir este cargo , la señora Camila Jorqueira. De verdad, yo espero que la ministra de Justicia (Marcela Ríos) reconsidere su decisión y así haga justicia por méritos al cargo como corresponde”, aseguró la diputada Ahumada y jefa de bancada de los 9 diputados del Partido De La Gente.

Sus dichos ocurren cuando la colectividad mantiene una serie de conversaciones con el oficialismo, y cuyos 9 votos son relevantes para el Gobierno en una serie de iniciativas. Una de ellas es la elección de la nueva presidencia de la Cámara.