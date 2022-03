Ossa por críticas de Vallejo: "Los chilenos van a estar mirando el cumplimiento de tantas promesas"

El ministro aseguró que las acusaciones constitucionales e interpelaciones hicieron perder 60 horas en la Cámara de Diputados. AGENCIA UNO/ARCHIVO

El ministro Secretario General de la Presidencia (Segpres), Juan José Ossa, respondió a los dichos de la futura vocera del gobierno del presidente electo Gabriel Boric, Camila Vallejo, quien calificó a la administración del presidente Sebastián Piñera como la “peor de la historia”.

Durante la entrega del balance de su gestión, la autoridad apuntó contra el Partido Comunista (PC), colectividad en donde milita la futura ministra, la que según él, lideró la obstrucción al trabajo del Ejecutivo desde el Congreso.

“El Partido Comunista se dedicó a atacarnos durante cuatro años, no firmó el acuerdo por la paz y se trata de una joven generación que le va a tocar gobernar. Yo le daría un consejo, la arrogancia es una muy mala compañera, y la verdad que viniendo de quienes contribuyeron sólo mediante acusaciones constitucionales e interpelaciones a este Gobierno, no me queda más que diferenciarme de ellos, desearles mucho éxito y estar siempre disponibles para lo que sea mejor para el país”, comentó.

Tras esto, Ossa afirmó que “la arrogancia es una mala compañera, los chilenos van a estar mirando con suma atención el cumplimiento de tantas promesas que se hicieron en el gobierno del presidente electo”.

Según el ministro, las 12 acusaciones constitucionales y las decenas de interpelaciones impulsada por la oposición “nos hicieron perder alrededor de 60 horas de sala de la Cámara de Diputados”.

“Nosotros vamos a dar vuelta la página y no nos vamos a comportar como el futuro gobierno, como muchos de sus miembros lo hicieron con nosotros. No los vamos a denominar como el peor gobierno de la historia, no los vamos a perseguir mediante acusaciones constitucionales”, añadió.

De esta forma el titular de la Segpres se sumó a las declaraciones del actual vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, que acusó “soberbia” detrás de las críticas de Vallejo y un “cambio de tono orquestado” respecto a las tareas de traspaso de mando.